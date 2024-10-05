У СКА 5 поражений в 12 матчах сезона КХЛ. Команда Ротенберга идет третьей на Западе
СКА потерпел 5-е поражение в 12 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга уступила «Северстали» со счетом 3:4.
Это пятое поражение СКА в 12 матчах нынешнего сезона КХЛ. Петербургский клуб занимает 3-ю строчку в таблице Западной конференции, набрав 15 очков.
7 октября СКА на выезде сыграет с «Локомотивом».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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