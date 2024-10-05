Винисиус из-за проблем с плечом заменен в конце игры с «Вильярреалом»
Винисиус Жуниор получил повреждение в матче с «Вильярреалом».
После одного из единоборств вингер «Реала» схватился за правое плечо и просигнализировал о том, что ему нужна медицинская помощь. Было принято решение заменить его на Арду Гюлера на 79-й минуте.
В этом сезоне бразилец провел 9 матчей в Ла Лиге, совершив 8 результативных действий. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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