Винисиус из-за проблем с плечом заменен в конце игры с «Вильярреалом»

Винисиус Жуниор получил повреждение в матче с «Вильярреалом».

После одного из единоборств вингер «Реала » схватился за правое плечо и просигнализировал о том, что ему нужна медицинская помощь. Было принято решение заменить его на Арду Гюлера на 79-й минуте.

В этом сезоне бразилец провел 9 матчей в Ла Лиге , совершив 8 результативных действий. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .