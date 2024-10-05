Слот – 1-й тренер «Ливерпуля», выигравший 9 из 10 первых матчей во главе клуба
Аре Слот установил рекорд «Ливерпуля».
Слот стал первым тренером в истории «Ливерпуля», выигравшим 9 из 10 своих первых матчей во главе клуба. Сегодня мерсисайдцы одержали победу над «Кристал Пэлас» (1:0).
Напомним, Слот летом возглавил «Ливерпуль», сменив Юргена Клоппа на посту главного тренера.
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