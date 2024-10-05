Черданцев о Metallica в списке «запрещенных» артистов в РФ: «Фэйк, слушаем дальше»

Георгий Черданцев отреагировал на слух о запрете группы Metallica в России.

Ранее издание-иноагент «Верстка» опубликовало список из 79 «запрещенных» в России артистов из-за их позиции по СВО.

Утверждалось, что в стоп-лист, разосланный сотрудникам рекламных агентств, помимо американской группы, попали Мумий Тролль, Валерий Леонтьев, Скриптонит, Бейонсе, Лана Дель Рей и другие артисты.

«О том, что «Металлика» попала в какой-то там запрещенный список – это, конечно, был фэйк и бред сивой кобылы.

Слушаем дальше. Seek and Destroy! («Ищи и уничтожай», одна из самых исполняемых песен группы – Спортс’‘) 🤘» – написал комментатор «Матч ТВ », который является фанатом группы.

⚡️Подкаст с Черданцевым о любви к Metallica: теперь и текстом