«#####». Фигурист Лутфуллин отреагировал на проигрыш 0,17 балла первому месту на Мемориале Панина
Фигурист Глеб Лутфуллин выругался, увидев проигрыш 0,17 балла.
Лутфуллин стал вторым на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге с результатом 303,28 балла. Победил Николай Угожаев, набравший 303,45 балла.
«#####», – сказал Лутфуллин при объявлении оценок.
Скриншот: «Студия-38»
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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