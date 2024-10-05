«#####». Фигурист Лутфуллин отреагировал на проигрыш 0,17 балла первому месту на Мемориале Панина

Фигурист Глеб Лутфуллин выругался, увидев проигрыш 0,17 балла.

Лутфуллин стал вторым на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге с результатом 303,28 балла. Победил Николай Угожаев, набравший 303,45 балла.

«#####», – сказал Лутфуллин при объявлении оценок.

Скриншот: «Студия-38»