У Николсона первый дубль за «Спартак» с 2022-го – «Ростову». Шамар забил 3 гола в 4 последних матчах
Шамар Николсон сделал дубль за «Спартак» впервые за два года.
Ямайский нападающий дважды поразил ворота «Ростова» в матче 11-го тура Мир РПЛ (3:0, перерыв). Кроме того, еще один его гол был отменен из-за игры рукой.
В последний раз Николсон делал дубль за красно-белых в октябре 2022 года в игре против «Химок» (5:0). Прошлый сезон игрок провел во французском «Клермоне».
Николсон забил 3 гола в последних 4 матчах за «Спартак». Ранее он забивал «Крыльям Советов» в Кубке России.
Статистику Шамара можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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