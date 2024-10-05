У Николсона первый дубль за «Спартак» с 2022-го – «Ростову». Шамар забил 3 гола в 4 последних матчах

Шамар Николсон сделал дубль за «Спартак» впервые за два года.

Ямайский нападающий дважды поразил ворота «Ростова» в матче 11-го тура Мир РПЛ (3:0, перерыв). Кроме того, еще один его гол был отменен из-за игры рукой.

В последний раз Николсон делал дубль за красно-белых в октябре 2022 года в игре против «Химок» (5:0). Прошлый сезон игрок провел во французском «Клермоне».

Николсон забил 3 гола в последних 4 матчах за «Спартак». Ранее он забивал «Крыльям Советов» в Кубке России.

Статистику Шамара можно увидеть здесь .