1

UFC 307: Перейра против Раунтри, Пеннингтон подерется с Пеньей

В Солт-лейк-Сити (Юта) в ночь на 6 октября пройдет турнир UFC 307, в главном бою которого пройдет титульник в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Халилом Раунтри.

Другие бои главного карда.

Ракель Пеннингтон (16-9) – Джулианна Пенья (12-5);

Жозе Альдо (32-8) – Марио Баутиста (14-2);

Роман Долидзе (13-3) – Кевин Холланд (26-11);

Кетлин Виейра (14-3) – Кайла Харрисон (17-1).

Прямую трансляцию турнира проведет канал «Матч ТВ». Начало – в 05:00 по московскому времени.

Третий титульник Перейры за год и ветеранский поход Альдо – каким будет UFC 307

Перейра проведет третью защиту пояса UFC за год. Ага, снова не против Анкалаева

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
logoUFC
logoMMA
logoЖозе Альдо
logoКайла Харрисон
Джулианна Пенья
logoРакель Пеннингтон
logoРоман Долидзе
Кетлин Виейра
logoКевин Холланд
logoАлекс Перейра
logoUFC 307
logoПерейра - Раунтри
Халил Раунтри
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Новый турнир UFC – испытание на высоте 1300 метров над уровнем моря. Вывозимо?
6сегодня, 08:14
Взвешивание UFC 307: Перейра и Раунтри показали одинаковые цифры, Пеннингтон тяжелее Пеньи
1вчера, 15:54
Долидзе − о бое с Холландом: «Я грэпплер, но пока никого не сабмитил в UFC»
1вчера, 08:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Перейра не хочет менять дивизион: «Предпочел бы защищать свой пояс. Переход отнимает много сил и времени»
15 минут назад
Тренер Стрикленда: «UFC считают Шона следующим претендентом на титул. Мы ждем Дрикуса»
1сегодня, 08:10
Спивак подерется с Алмейдой 18 января на UFC 311 (Марсель Дорфф)
1сегодня, 07:51
Фьюри не будет менять команду на реванш с Усиком: «Знаю, что мне не нужно ничего радикального»
сегодня, 07:26
ACA 180: Гаджиев разгромил Гафорова, Байдулаев задушил Бибулатова и другие бои
4вчера, 20:44
Кайла Харрисон раскритиковала Сехудо: «У меня больше олимпийских медалей, его хрупкое эго не может принять это»
5вчера, 17:47
Абубакар Нурмагомедов обратился к Топурии: «Прилетай ко мне, отдохнем на берегу океана»
21вчера, 16:02
Сергей Ковалев завершит карьеру в 2025 году (ТАСС)
8вчера, 15:54
Взвешивание UFC 307: Перейра и Раунтри показали одинаковые цифры, Пеннингтон тяжелее Пеньи
1вчера, 15:54
Уланбеков пригрозил Топурии за слова о Махачеве: «Ищи стоматолога, при встрече твой зубной ряд тронется»
42вчера, 13:56
Ко всем новостям
Последние новости
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
227 сентября, 17:13Кино
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
19 сентября, 17:07Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото