UFC 307: Перейра против Раунтри, Пеннингтон подерется с Пеньей
В Солт-лейк-Сити (Юта) в ночь на 6 октября пройдет турнир UFC 307, в главном бою которого пройдет титульник в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Халилом Раунтри.
Другие бои главного карда.
Ракель Пеннингтон (16-9) – Джулианна Пенья (12-5);
Жозе Альдо (32-8) – Марио Баутиста (14-2);
Роман Долидзе (13-3) – Кевин Холланд (26-11);
Кетлин Виейра (14-3) – Кайла Харрисон (17-1).
Прямую трансляцию турнира проведет канал «Матч ТВ». Начало – в 05:00 по московскому времени.
Третий титульник Перейры за год и ветеранский поход Альдо – каким будет UFC 307
Перейра проведет третью защиту пояса UFC за год. Ага, снова не против Анкалаева
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
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