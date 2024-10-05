UFC 307: Перейра против Раунтри, Пеннингтон подерется с Пеньей

В Солт-лейк-Сити (Юта) в ночь на 6 октября пройдет турнир UFC 307, в главном бою которого пройдет титульник в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Халилом Раунтри .

Другие бои главного карда.

Ракель Пеннингтон (16-9) – Джулианна Пенья (12-5);

Жозе Альдо (32-8) – Марио Баутиста (14-2);

Роман Долидзе (13-3) – Кевин Холланд (26-11);

Кетлин Виейра (14-3) – Кайла Харрисон (17-1).

Прямую трансляцию турнира проведет канал «Матч ТВ». Начало – в 05:00 по московскому времени.

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