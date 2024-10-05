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НХЛ. «Нью-Джерси» и «Баффало» проведут 2-й матч в Праге

«Нью-Джерси» и «Баффало» проведут второй матч в Праге.

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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