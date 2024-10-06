Перейра нокаутировал Раунтри в главном событии UFC 307 и защитил пояс чемпиона полутяжелого веса

На UFC 307 в Солт-Лейк-Сити прошел титульный бой в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Халилом Раунтри .

Перейра нокаутировал Раунтри в четвертом раунде.

Для Перейры это третья защита пояса. Раунтри впервые дрался за титул.

UFC 307: Перейра против Раунтри, Пеннингтон против Пеньи