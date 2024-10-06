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Перейра нокаутировал Раунтри в главном событии UFC 307 и защитил пояс чемпиона полутяжелого веса

На UFC 307 в Солт-Лейк-Сити прошел титульный бой в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Халилом Раунтри.

Перейра нокаутировал Раунтри в четвертом раунде.

Для Перейры это третья защита пояса. Раунтри впервые дрался за титул.

UFC 307: Перейра против Раунтри, Пеннингтон против Пеньи

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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Халил Раунтри
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