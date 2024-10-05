Разин провел 500-й матч в КХЛ. «Металлург» обыграл «Спартак», одержав третью победу подряд

Андрей Разин провел свой 500-й матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Металлург» на выезде победил «Спартак » со счетом 5:2. Этот матч стал 500-м для главного тренера магнитогорской команды Андрея Разина в лиге.

Таким образом, «Металлург » одержал 3-ю победу подряд в чемпионате и 6-ю в 13 матчах сезона.

Команда Разина занимает 6-ю строчку в таблице Восточной конференции, набрав 12 очков в 13 играх.