Разин провел 500-й матч в КХЛ. «Металлург» обыграл «Спартак», одержав третью победу подряд
Андрей Разин провел свой 500-й матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Металлург» на выезде победил «Спартак» со счетом 5:2. Этот матч стал 500-м для главного тренера магнитогорской команды Андрея Разина в лиге.
Таким образом, «Металлург» одержал 3-ю победу подряд в чемпионате и 6-ю в 13 матчах сезона.
Команда Разина занимает 6-ю строчку в таблице Восточной конференции, набрав 12 очков в 13 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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