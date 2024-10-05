«Пари НН» одержал 1 победу в 11 последних матчах. Команда Илича вылетела из Кубка и идет 11-й в РПЛ

«Пари НН» одержал одну победу за 11 последних официальных матчей.

Сегодня команда из Нижнего Новгорода сыграла вничью с «Акроном » со счетом 2:2.

В серию из 11 матчей вошли четыре игры Фонбет Кубка России, где команда заняла последнее место в группе, и семь матчей в рамках Мир Российской Премьер-лиги.

В них «Пари НН » один раз победил, трижды завершил встречи вничью и семь раз проиграл.

Сейчас команда Саши Илича идет на 11-м месте в Мир РПЛ. Следующий матч клуб проведет 19 октября с «Ростовом».