«Пари НН» одержал 1 победу в 11 последних матчах. Команда Илича вылетела из Кубка и идет 11-й в РПЛ
«Пари НН» одержал одну победу за 11 последних официальных матчей.
Сегодня команда из Нижнего Новгорода сыграла вничью с «Акроном» со счетом 2:2.
В серию из 11 матчей вошли четыре игры Фонбет Кубка России, где команда заняла последнее место в группе, и семь матчей в рамках Мир Российской Премьер-лиги.
В них «Пари НН» один раз победил, трижды завершил встречи вничью и семь раз проиграл.
Сейчас команда Саши Илича идет на 11-м месте в Мир РПЛ. Следующий матч клуб проведет 19 октября с «Ростовом».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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