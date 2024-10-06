Миранчук забил с пенальти и сделал пас на победный гол в матче с «Нью-Йорк Ред Буллс». У него 3+1 в 8 играх МЛС
Алексей Миранчук отметился голевыми действиями в матче с «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:1).
На 75-й минуте хавбек «Атланта Юнайтед» открыл счет с пенальти, а на 97-й – ассистировал Тайлеру Вольффу, забившему победный гол.
Всего в 8 играх сезона МЛС на счету Миранчука 3 мяча и 1 голевая передача.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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