Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Пэлас», «Арсенал» сыграет с «Саутгемптоном», «Ман Сити» против «Фулхэма»
В АПЛ пройдут матчи 7-го тура.
В субботу «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас», «Арсенал» примет «Саутгемптон», «Манчестер Сити» – «Фулхэм».
В воскресенье «Челси» проведет домашний матч с «Ноттингем Форест», «Манчестер Юнайтед» встретится на выезде с «Астон Виллой», «Тоттенхэм» будет противостоять «Брайтону».
Чемпионат Англии
7-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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