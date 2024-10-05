  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Пэлас», «Арсенал» сыграет с «Саутгемптоном», «Ман Сити» против «Фулхэма» 
11

Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Пэлас», «Арсенал» сыграет с «Саутгемптоном», «Ман Сити» против «Фулхэма» 

В АПЛ пройдут матчи 7-го тура.

В субботу «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас», «Арсенал» примет «Саутгемптон», «Манчестер Сити» – «Фулхэм».

В воскресенье «Челси» проведет домашний матч с «Ноттингем Форест», «Манчестер Юнайтед» встретится на выезде с «Астон Виллой», «Тоттенхэм» будет противостоять «Брайтону».

Чемпионат Англии

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoМанчестер Юнайтед
logoЧелси
logoЛиверпуль
logoНьюкасл
logoВест Хэм
logoЭвертон
logoАстон Вилла
logoМанчестер Сити
logoФулхэм
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
результаты
logoТоттенхэм
logoВулверхэмптон
logoКристал Пэлас
logoСаутгемптон
logoНоттингем Форест
logoЛестер
logoИпсвич
logoБрайтон
logoБорнмут
logoБрентфорд
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Испании. «Мальорка» в гостях у «Эспаньола», «Реал» сыграет с «Вильярреалом»
538 минут назад
Карсли допустил, что слева в обороне за Англию сыграют Палмер, Трент или Сака
12сегодня, 05:03
Как играют молодые парни из «Барсы»? Воспитанники тащат команду Флика
сегодня, 05:00Спецпроект
Старт сезона НХЛ, Головин в «Монако» до 2029-го, историческое решение суда ЕС по делу Диарра, бан Погба за допинг сократили, Тормену ошибочно не удалили за наступ на пах и другие новости
4через 0
Чемпионат России. «Зенит» примет «Оренбург», «Спартак» против «Ростова», «Динамо» сыграет с ЦСКА в воскресенье
17сегодня, 03:42
Латышонок считает, что Караваев не виноват в голе «Краснодара»: «Мне следовало подсказать ему, что надо не скидывать назад, а просто выбить» 
15сегодня, 03:12
Гончаренко отказался возглавить «Нефтчи». Он близок к назначению в «Пари НН»
12сегодня, 02:31
Латышонок о том, чего не хватило «Зениту» против «Краснодара»: «Прежде всего спокойствия при выходе от ворот. Исправим эту ситуацию» 
3сегодня, 01:29
Тренер «Зенита» Оливейра о Батракове: «Мог бы играть у нас, нашли бы место. Очень хороший игрок»
38вчера, 22:14
«Ювентус» и Погба, возможно, расторгнут контракт. Поль получает 10 млн евро в год, а туринцы хотят урезать расходы (Calciomercato)
12вчера, 21:54
Ко всем новостям
Последние новости
Бесчастных может возглавить «Родину» из-за отсутствия лицензии Pro у Соколинского
15 минут назад
LEON Вторая лига Б. «Спартак Нальчик» принимает «Рубин Ялта», «Спартак-2» – «Родина-М», «Строгино» в гостях у «Космоса»
24 минуты назад
«Спартак» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
28 минут назад
LEON Вторая лига А. «Краснодар-2» – «Родина-2», «Иртыш» принимает «Машук-КМВ», «Текстильщик» сыграет с «Кубанью»
44 минуты назад
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
345 минут назад
«Рубин» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
1сегодня, 04:43
Хлестов о 1-м голе Виллиана Жозе за «Спартак»: «Это не значит, что он стал лучше. Будет забивать в каждой игре – тогда уже поговорим» 
5сегодня, 04:33
«Зенит» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
1сегодня, 04:17
Директор «Наполи» о продлении Хвичи: «Ведем переговоры. Не спешим и не испытываем давления – у него еще 3 года по контракту» 
3сегодня, 04:07
«Акрон» – «Пари НН». Онлайн-трансляция начнется в 14:00
3сегодня, 03:52