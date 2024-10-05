Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Пэлас», «Арсенал» сыграет с «Саутгемптоном», «Ман Сити» против «Фулхэма» 

В АПЛ пройдут матчи 7-го тура.

В субботу «Ливерпуль » сыграет в гостях с «Кристал Пэлас », «Арсенал » примет «Саутгемптон », «Манчестер Сити » – «Фулхэм».

В воскресенье «Челси» проведет домашний матч с «Ноттингем Форест», «Манчестер Юнайтед» встретится на выезде с «Астон Виллой», «Тоттенхэм» будет противостоять «Брайтону».

Чемпионат Англии

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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