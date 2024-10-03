Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Охдуда», «Аль-Иттифак» Джеррарда примет «Аль-Раэд»
В Саудовской Аравии пройдут матчи 6-го тура чемпионата.
«Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда в четверг примет «Аль-Раэд», «Аль-Иттихад» Карима Бензема на выезде сыграет с «Аль-Охдудом».
В субботу «Аль-Наср» Криштиану Роналду примет «Аль-Орубу», «Аль-Ахли» Роберто Фирминовстретится с «Аль-Хилалем» Малкома.
Чемпионат Саудовской Аравии
6-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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