Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Охдуда», «Аль-Иттифак» Джеррарда примет «Аль-Раэд»

В Саудовской Аравии пройдут матчи 6-го тура чемпионата.

«Аль-Иттифак » Стивена Джеррарда в четверг примет «Аль-Раэд », «Аль-Иттихад » Карима Бензема на выезде сыграет с «Аль-Охдудом».

В субботу «Аль-Наср » Криштиану Роналду примет «Аль-Орубу», «Аль-Ахли » Роберто Фирминовстретится с «Аль-Хилалем» Малкома.

Чемпионат Саудовской Аравии

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

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