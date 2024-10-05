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Единая лига ВТБ. «Пари Нижний Новгород» встретится с ЦСКА

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится один матч.

«Пари Нижний Новгород» на домашней арене встретится с московским ЦСКА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 4-0, Зенит – 4-0, Локомотив-Кубань – 4-0, Пари Нижний Новгород – 3-1, Уралмаш – 2-1, УНИКС – 2-2, Самара – 1-2, Автодор – 1-3, Енисей – 1-3, Парма – 1-3, МБА-МАИ – 0-4, Астана – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoЦСКА
logoБК Пари Нижний Новгород
logoЕдиная лига ВТБ
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