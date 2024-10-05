Сафьян дал пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Оренбургом» после ВАР – за толчок в спину Ерохина от Малых
Судья назначил пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Оренбургом».
На 56-й минуте матча 11-го тура Мир РПЛ капитан гостей Андрей Малых в штрафной подтолкнул в спину хавбека петербуржцев Александра Ерохина.
Главный судья матча Роман Сафьян не зафиксировал нарушение правил, однако в эпизод вмешался арбитр ВАР.
Сафьян был приглашен к монитору. После просмотра повтора рефери изменил решение и назначил пенальти.
Густаво Мантуан реализовал удар с точки и открыл счет в матче.
Изображения: кадры из трансляции «Матч! Премьер»
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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