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Сафьян дал пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Оренбургом» после ВАР – за толчок в спину Ерохина от Малых

Судья назначил пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Оренбургом».

На 56-й минуте матча 11-го тура Мир РПЛ капитан гостей Андрей Малых в штрафной подтолкнул в спину хавбека петербуржцев Александра Ерохина.

Главный судья матча Роман Сафьян не зафиксировал нарушение правил, однако в эпизод вмешался арбитр ВАР.

Сафьян был приглашен к монитору. После просмотра повтора рефери изменил решение и назначил пенальти.

Густаво Мантуан реализовал удар с точки и открыл счет в матче.

Изображения: кадры из трансляции «Матч! Премьер»

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoОренбург
logoАлександр Ерохин
logoАндрей Малых
Роман Сафьян
видеоповторы
logoГуставо Мантуан
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