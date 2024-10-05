Сафьян дал пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Оренбургом» после ВАР – за толчок в спину Ерохина от Малых

Судья назначил пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Оренбургом».

На 56-й минуте матча 11-го тура Мир РПЛ капитан гостей Андрей Малых в штрафной подтолкнул в спину хавбека петербуржцев Александра Ерохина .

Главный судья матча Роман Сафьян не зафиксировал нарушение правил, однако в эпизод вмешался арбитр ВАР.

Сафьян был приглашен к монитору. После просмотра повтора рефери изменил решение и назначил пенальти.

Густаво Мантуан реализовал удар с точки и открыл счет в матче.

Изображения: кадры из трансляции «Матч! Премьер»

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.