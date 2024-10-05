Карпин о «Ростове»: «В начале сезона я говорил, что нужно набрать 33 очка и не вылететь. Вы улыбались. Я знаю команду, задача именно такая, а не бороться за тройку»
Валерий Карпин озвучил задачу «Ростова», проигравшего «Спартаку» (0:3).
– Команда идет в середине таблицы. Насколько вы готовы бороться за высокие места?
– Я хорошо знаю команду. В начале сезона я говорил, что нужно набрать 33 очка и не вылететь. Вы в начале сезона улыбались. Я знаю команду, задача именно такая, а не бороться за тройку.
– Многие пишут: Карпин должен наладить игру в обороне. Что можете им ответить?
– Может быть, стоит наладить, – ответил главный тренер «Ростова».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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