Карпин о «Ростове»: «В начале сезона я говорил, что нужно набрать 33 очка и не вылететь. Вы улыбались. Я знаю команду, задача именно такая, а не бороться за тройку»

Валерий Карпин озвучил задачу «Ростова», проигравшего «Спартаку» (0:3).

– Команда идет в середине таблицы. Насколько вы готовы бороться за высокие места?

– Я хорошо знаю команду. В начале сезона я говорил, что нужно набрать 33 очка и не вылететь. Вы в начале сезона улыбались. Я знаю команду, задача именно такая, а не бороться за тройку.

– Многие пишут: Карпин должен наладить игру в обороне. Что можете им ответить?

– Может быть, стоит наладить, – ответил главный тренер «Ростова ».