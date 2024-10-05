«Крылья» планируют объявить о назначении Игнашевича главным тренером в понедельник («Чемпионат»)
Сергей Игнашевич возглавит «Крылья Советов» на следующей неделе.
Самарский клуб планирует объявить о назначении 45-летнего специалиста в понедельник, сообщает «Чемпионат». Договоренности между сторонами достигнуты.
В данный момент пост главного тренера «Крыльев Советов» занимает Игорь Осинькин. Команда занимает 10-е место в Мир РПЛ, набрав 11 очков после 10 матчей.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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