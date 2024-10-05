«Крылья» планируют объявить о назначении Игнашевича главным тренером в понедельник («Чемпионат»)

Сергей Игнашевич возглавит «Крылья Советов» на следующей неделе.

Самарский клуб планирует объявить о назначении 45-летнего специалиста в понедельник, сообщает «Чемпионат». Договоренности между сторонами достигнуты.

В данный момент пост главного тренера «Крыльев Советов » занимает Игорь Осинькин . Команда занимает 10-е место в Мир РПЛ , набрав 11 очков после 10 матчей.