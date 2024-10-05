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«Крылья» планируют объявить о назначении Игнашевича главным тренером в понедельник («Чемпионат»)

Сергей Игнашевич возглавит «Крылья Советов» на следующей неделе.

Самарский клуб планирует объявить о назначении 45-летнего специалиста в понедельник, сообщает «Чемпионат». Договоренности между сторонами достигнуты.

В данный момент пост главного тренера «Крыльев Советов» занимает Игорь Осинькин. Команда занимает 10-е место в Мир РПЛ, набрав 11 очков после 10 матчей. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoКрылья Советов
logoСергей Игнашевич
logoпремьер-лига Россия
logoИгорь Осинькин
logoЧемпионат.com
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