Сын Семака выпустил сборник стихов «Истинное счастье» на английском языке

Сын Семака выпустил сборник стихов на английском языке.

Сборник называется «Истинное счастье». Его впустило издательство Olympia Publishers, которое базируется в Лондоне. На сайте сборник стоит 5,99 фунтов (почти 635 рублей).

Ранее Анна Семак рассказывала, что сын Семен поступил в Эдинбургский университет в Шотландии, где будет изучать английскую литературу. По словам Анны, Семен хочет стать писателем или сценаристом.

«Истинное счастье» – это сборник нежных и эмоциональных стихов, которые обращаются прямо к сердцу. Это искреннее путешествие через любовь, воспоминания, природу, рутину, сожаления и самопознание.

Это эмоциональное размышление, заключенное в поэтическое повествование. С помощью простых, но глубоких стихов автор запечатлевает мимолетные эмоции и вечные вопросы: любовь, в которой так и не признались, красота обыденных моментов, борьба с отвлекающими факторами и стремление к лучшему себе

Эта книга нежно шепчет: «Это нормально – чувствовать глубоко. Это нормально – бояться. Но не теряй себя – держись за красоту, дисциплину и мечты. Научись ценить мелочи, потому что мелочи часто несут в себе самое большое значение», – говорится в описании.