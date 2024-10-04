Чемпионат Германии. «Аугсбург» против «Гладбаха», «Байер» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу, «Бавария» – в воскресенье
В Бундеслиге пройдут матчи 6-го тура.
В пятницу «Аугсбург» примет «Боруссию» Менхенглдбах.
В субботу «Байер» дома сыграет против «Хольштайна» (4:2), дортмундская «Боруссия» на выезде встретится с «Унионом».
В воскресенье «Бавария» будет играть с «Айнтрахтом».
6-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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