Чемпионат Германии. «Аугсбург» против «Гладбаха», «Байер» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу, «Бавария» – в воскресенье

В Бундеслиге пройдут матчи 6-го тура.

В пятницу «Аугсбург » примет «Боруссию» Менхенглдбах.

В субботу «Байер » дома сыграет против «Хольштайна » (4:2), дортмундская «Боруссия» на выезде встретится с «Унионом».

В воскресенье «Бавария » будет играть с «Айнтрахтом».

Чемпионат Германии

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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