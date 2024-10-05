Роналду забил с пенальти в 3 турах саудовской лиги подряд. Криштиану реализовал 167 из 197 одиннадцатиметровых за карьеру
Криштиану Роналду реализовал 18 из 18 пенальти в составе «Аль-Насра».
Сегодня форвард забил с точки «Аль-Орубе» на 17-й минуте. В предыдущих двух турах чемпионата Саудовской Аравии он тоже наносил точные удары с одиннадцатиметровой отметки.
Всего за карьеру Роналду бил пенальти 197 раз, успешно – 167.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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