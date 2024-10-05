  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роналду забил с пенальти в 3 турах саудовской лиги подряд. Криштиану реализовал 167 из 197 одиннадцатиметровых за карьеру
28

Роналду забил с пенальти в 3 турах саудовской лиги подряд. Криштиану реализовал 167 из 197 одиннадцатиметровых за карьеру

Криштиану Роналду реализовал 18 из 18 пенальти в составе «Аль-Насра».

Сегодня форвард забил с точки «Аль-Орубе» на 17-й минуте. В предыдущих двух турах чемпионата Саудовской Аравии он тоже наносил точные удары с одиннадцатиметровой отметки.

Всего за карьеру Роналду бил пенальти 197 раз, успешно – 167.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАль-Оруба
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роналду забил 905-й гол в карьере – «Аль-Орубе» с пенальти. У португальца 10 мячей в 11 матчах сезона за «Аль-Наср» и сборную
42сегодня, 15:41
Тренер Роналду в «Спортинге»: «В 12 лет у него уже был менталитет победителя. Криштиану тренировался с утяжелителями на лодыжках, чтобы улучшить дриблинг»
63сегодня, 12:35
Роналду – самый известный игрок в истории по версии GiveMeSport. Месси – 2-й, Бекхэм – 3-й, Пеле – 5-й, Роналдиньо – 7-й, Зидан – 9-й, Ибрагимович – 11-й
81сегодня, 12:09
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Спартак» громит «Ростов» – 3:0! Шамар сделал дубль, Умяров воспользовался ошибкой Одоевского. Онлайн-трансляция
1018 минут назадLive
Батраков, Головин, Тюкавин, Пиняев, Мусаев – в окончательном составе сборной России на октябрьский сбор
1518 минут назад
«Спартак» после ошибки Одоевского забил «Ростову». Глебов не успел выбить мяч после паса вратаря и попал в Умярова
1120 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» примет «Вильярреал», «Сельта» в гостях у «Лас-Пальмаса»
1827 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Байер» и «Хольштайн» сыграли вничью, «Боруссия» Дортмунд уступила «Униону», «Санкт-Паули» – «Майнц»
2027 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Арсенал» обыграл «Саутгемптон», «Ман Сити» одолел «Фулхэм», «Ливерпуль» победил «Кристал Пэлас», «Брентфорд» и «Вулвс» забили 8 голов на двоих
32628 минут назадLive
Семак про 1:0 с «Оренбургом»: «Зенит» играл недостаточно быстро в 1-м тайме, во 2-м лучше, но не хватало еще одного гола, чтобы было меньше нервов. Москвичев провел прекрасный матч»
1534 минуты назад
«Ман Сити» не проигрывает дома 50 матчей подряд – 41 победа, 9 ничьих
538 минут назад
Ерохин о пенальти в пользу «Зенита»: «Если бы меня не подтолкнули, я бил бы по воротам. Лишение возможности пробить на фол тянуло, думаю»
1544 минуты назад
Москвичев сделал 10 сэйвов в матче с «Зенитом» – больше всех в сезоне РПЛ. «Зенит» пробил по воротам «Оренбурга» 33 раза – рекорд лиги с 2022-го
1550 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Нам спорт в стране запретить, если никто не хочет с нами играть? Сборная России нужна так или иначе». Губерниев о национальной команде
6 минут назад
Валерий Овчинников про увольнение Деограсии и Илича: «Наконец-то кто-то протрезвел и понял, что сейчас могут работать российские тренеры. Слышал, Мостовой хочет возглавить «Оренбург»
29 минут назад
«Рубин» – «Ахмат». 1:0 – Рожков забил в конце 1-го тайма. Онлайн-трансляция
412 минут назадLive
Митрофанов о сборной в октябре: «Команда соберется в Новогорске. Мы разочарованы поведением Федерации Пакистана. Если матча не будет, то будут активности в рамках сбора»
214 минут назад
Илич об увольнении из «Пари НН»: «Я ничего не знал до игры с «Акроном», после матча мне сказали, что я больше не тренер. Доволен тем, что мы сделали с командой»
330 минут назад
Слот считает, что Алиссон пропустит несколько недель: «Он лучший вратарь мира, это удар для «Ливерпуля»
247 минут назад
У Соболева нет голов в 5 матчах сезона РПЛ. Форвард провел 4 игры за «Зенит» и одну за «Спартак»
1156 минут назад
«Арсенал» обыграл «Саутгемптон» – 3:1. Сака забил и сделал два ассиста
23сегодня, 15:57
Первая лига. «Урал» принимает «Торпедо», «Арсенал» в гостях у «Родины», «Уфа» и СКА сыграли 3:3
5сегодня, 13:00Live
«Ман Сити» одолел «Фулхэм» – 3:2. У Ковачича дубль, Доку забил победный на 82-й
21сегодня, 15:53