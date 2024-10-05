Болельщики «Спартака» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» на игре с «Ростовом»

Болельщики «Спартака» оскорбляли «Зенит» во время игры с «Ростовом».

Красно-белые принимают «Ростов » в матче 11-го тура Мир РПЛ (3:0, перерыв). Во время первого тайма этой встречи болельщики хозяев скандировали «Зенит » – позор российского футбола». Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.