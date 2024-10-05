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Болельщики «Спартака» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» на игре с «Ростовом»

Болельщики «Спартака» оскорбляли «Зенит» во время игры с «Ростовом».

Красно-белые принимают «Ростов» в матче 11-го тура Мир РПЛ (3:0, перерыв).

Во время первого тайма этой встречи болельщики хозяев скандировали «Зенит» – позор российского футбола». 

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoЗенит
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
болельщики
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