Болельщики «Спартака» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» на игре с «Ростовом»
Болельщики «Спартака» оскорбляли «Зенит» во время игры с «Ростовом».
Красно-белые принимают «Ростов» в матче 11-го тура Мир РПЛ (3:0, перерыв).
Во время первого тайма этой встречи болельщики хозяев скандировали «Зенит» – позор российского футбола».
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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