«Ред Булл» выиграл 11 Гран-при подряд и повторил рекорд «Ф-1», «Макларен» – «ракета», болид для Брэда Питта, календарь сезона-2024 и другие события Гран-при Великобритании

Sports.ru представляет дайджест десятого этапа «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Великобритании, а также событий в других гоночных сериях за прошедшую неделю.

1. Ферстаппен выиграл гонку, одержав шестую победу подряд – это пятая серия в истории. «Ред Булл» повторил рекорд «Ф-1» – 11 побед подряд.

Норрис подарил «Макларену» первый в году подиум и лучший результат с Гран-при Италии-2021, его напарник Пиастри стал четвертым. Ландо признали гонщиком дня (во второй раз подряд!).

Третьим финишировал Хэмилтон – британец побил рекорд Михаэля Шумахера по подиумам на одном Гран-при.

2. В квалификации Макс завоевал пятый поул подряд и получил приз от Пауло Дибалы. Перес в пятый раз подряд не пробился в третий сегмент. После сессии над мечтами Серхио о первом ряде пошутила авиакомпания Ryanair.

Боттаса дисквалифицировали из-за недостаточного количества топлива, «Макларен» впервые с 2012 года попал в топ-3 квалификации двумя машинами.

3. «Макларен» – сенсация уик-энда: за одну гонку британцы набрали больше очков, чем за остальные девять, и обогнали «Альпин».

Хэмилтон назвал болид экс-команды «ракетой», Ферстаппена удивила скорость MCL60. Расселл и Браун заявили, что Пиастри тоже заслуживал подиума.

4. Блестящий этап от еще одной британской команды: «Уильямс» обогнал «Альфа Ромео» и «Хаас», Албон благодарен машине безопасности за восьмое место в гонке. «Уильямс» попал в топ-3 по итогам всех практик – руководитель «Ред Булл» впечатлен.

5. «Ф-1» утвердила календарь-2024 с 24 Гран-при.

6. У героя Брэда Питта будет черно-золотой болид в новом фильме – что-то среднее между «Ф-1» и младшими сериями. Съемки ленты с Хэмилтоном-сопродюсером начались на Гран-при Великобритании.

7. Будущее Албона: сообщается, что «Феррари» обсуждает переход на место Сайнса. Похоже, интересен тайский пилот и бывшей команде: советник «Ред Булл» Марко жалеет, что Алекс связан с «Уильямсом».

8. Марко продолжает давить на де Вриса: Гельмут заявил, что Лоусон и Иваса готовы к «Ф-1», допустил увольнение до Гран-при Нидерландов, и привел Переса в пример пилоту «Альфа Таури».

Риккардо сообщил, что готов перейти в младшую команду, если потом окажется в «Ред Булл», Хорнер исключил возвращение Даниэля.

9. Хорнер призвал изменить утвержденный моторный регламент-2026, Ферстаппен также жалуется на правила, Вольфф ответил, что такого точно не будет, и высказался о причинах беспокойства «Ред Булл». В «Феррари» не исключили, что в правила придется внести правки.

10. Команды крайне недовольны «позорной» ситуацией со штрафами на Гран-при Австрии и ее влиянием на имидж «Ф-1», утверждает ESPN.

11. «Макларен» творил чудеса в хромированной ливрее, Норрис подготовил аналогичный шлем.

«Уильямс» выступил в ливрее с флагом Великобритании в честь 800-го Гран-при, тот же символ использовал Боттас, Алонсо посвятил шлем первому болиду «Астон Мартин» в «Ф-1».

12. Шварцман выпустил первый трек под псевдонимом Shwartzy, насладиться музыкой можно здесь.

13. Шумахер и Махавер Рагунатан провели частные тесты «Ф-1» за «Макларен».

⏱️ Хроника гонки: Норрис принес «Макларену» долгожданный подиум на домашнем Гран-при. Ферстаппен вновь выиграл

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Другие серии

1. Мартен выиграл основную гонку «Формулы-2» и квалификацию в Сильверстоуне, Вести – дождевой спринт. По итогам этапа разрыв между лидерами сократился до шести баллов.

2. Колапинто – лучший в первой гонке «Формулы-3», Гете – во второй, поул у Форнароли.

3. WEC. Экипаж Квята занял седьмое место в LMP2 в гонке «6 часов Монцы».

Интересные цитаты

Макс Ферстаппен о желательных изменениях болидов «Ф-1»: «Я бы точно избавился от гибридной составляющей двигателя. И шины сделал меньше»

Тото Вольфф: «Для Хэмилтона нет пределов как для гонщика, предпринимателя, политика. «Мерседес» задолжал ему 8-й титул»

Гельмут Марко: «Не исключаю, что «Ред Булл» выиграет все гонки в 2023 году»

Эстебан Окон: «Я не попал в третий сегмент из-за «Феррари» и Леклера»

Макс Ферстаппен: «Трасса в Саудовской Аравии опаснее, чем в Спа. Пока там ничего не случится, никто не выскажется»

🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Венгрии «Ф-1» (21-23 июля).

2. Гонки «Формулы E» в Риме (15 и 16 июля).

3. Гонка «Индикара» в Торонто (16 июля).

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