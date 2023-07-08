«Макларен» впервые с 2012-го попал в топ-3 квалификации двумя машинами

Теги Гран-при Великобритании Гран-при Бразилии Хейкки Ковалайнен Макларен Льюис Хэмилтон Дженсон Баттон Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Гран-при России Макс Ферстаппен Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

«Макларен» провел наиболее впечатляющую квалификацию «Формулы-1» за последнее десятилетие.

Ландо Норрис уступил лишь пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену в квалификации к Гран-при Великобритании, Оскар Пиастри показал третий результат.

Британская команда не попадала в топ-3 субботы двумя болидами с Гран-при Бразилии-2012: тогда Льюис Хэмилтон и Дженсон Баттон заняли первые два места. Кроме того, «Макларен» впервые за 15 лет стартует с первого ряда на домашнем этапе – в 2008-м поул завоевал Хейкки Ковалайнен.

Норрис в третий раз стартует с первого ряда. Ранее это случалось на Гран-при Австрии и России в 2021 году.

Для новичка «Ф-1» Пиастри квалификация пока является лучшей в карьере.

Ферстаппен вырвал поул в Великобритании у Норриса

Норрис продавил возвращение чемпионской расцветки «Макларена». Она мало похожа на первый болид Хэмилтона

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vegas Knight
За Пиастри особенно радостно, быструю машину ещё и реализовать надо грамотно.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grigpar
Какой-то невероятный рывок вперед для 2-х команд - МакЛарена и Вильямса.
С другой стороны может топы посыпались тоже, ведь РБ всем везет по прежнему пропасть. Свой круг Макс прошел неудачно (были повреждения болида).
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Sin
Хотелось бы в следующем году увидеть пилотов Мака, борющихся за титул.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Макларен молодцы, Астон Мартин мусорное ведро. Такой болид с начала сезона просрали.....нет слов
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ffmp
Есть вероятность, что Мерсы и Фуры попросту забили на болид нынешнего года, будут привозить небольшие обновления по ходу сезона и возможно еще одно крупное. Бросили все силы на след сезон понимая что в этом ловить уже нечего. Если в прошлом Мерс худо бедно пытался сам себе доказать что корыто едет, и даже урвать победу в Бразилии, в этом с тотальным космовозом РБ бороться ради одной-две победы нет смысла.
Возможно по этой причине середняки хорошо начали ехать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
113k
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
2012 ,когда Хем мог спокойно становится двух кратным, еслибы молчал о своем переходе в Мерс, вместо этого Маки и Хем устроили перепалки, и машина Хема ломалось очень часто. тогда Маки были лучшей машиной в чемпионате.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий