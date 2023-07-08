«Макларен» впервые с 2012-го попал в топ-3 квалификации двумя машинами

«Макларен» провел наиболее впечатляющую квалификацию «Формулы-1» за последнее десятилетие.

уступил лишь пилоту « » в квалификации к Гран-при Великобритании, показал третий результат.

Британская команда не попадала в топ-3 субботы двумя болидами с Гран-при Бразилии-2012: тогда и Дженсон Баттон заняли первые два места. Кроме того, «Макларен» впервые за 15 лет стартует с первого ряда на домашнем этапе – в 2008-м поул завоевал Хейкки Ковалайнен.

Норрис в третий раз стартует с первого ряда. Ранее это случалось на Гран-при Австрии и России в 2021 году.

Для новичка «Ф-1» Пиастри квалификация пока является лучшей в карьере.

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