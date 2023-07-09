Норрис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Великобритании

Теги Гран-при Великобритании Макларен Формула-1 Ландо Норрис Авто

Пилот «Макларена» Ландо Норрис был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Великобритании.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Сильверстоуне Норрис на старте сумел опередить Макса Ферстаппена, но не сумел удержать лидерство, в итоге закончив гонку на второй позиции.

Норрис принес «Макларену» долгожданный подиум на домашнем Гран-при. Ферстаппен вновь выиграл

14 комментариев

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Vegas Knight
В нужный момент не отдал 2 место Хэму, хорош
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Роман
Норрис красава, такой счастливый, успехов с подиумами !!
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Paninaro
Справедливо. А какой старт! С грязной стороны.
Кстати, Пиастри стартовал ещё лучше, но некуда было, в болид Ландо упёрся. Так бы тоже РБ прошёл.
+5
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+4
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ALMANAC
Ждал подиум в Сильвере после обидной несправедливости в Австрии
Теперь ждем подиум в Венгрии)
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Himura
Красиво и рискованно! УРА!!!
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Alesha_451
Ответ Мадина Уйгурова
Отбился от Люси просто мастерски, сводил в школу более опытного земляка
Ландо большой красавчик, но ей-богу, этот дешевый хейт просто жалок
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Розарио Агро
Ответ Мадина Уйгурова
Отбился от Люси просто мастерски, сводил в школу более опытного земляка
Видно же было, что скорость выше, машина просто уезжала хотя колесо в колесо шли. Или лишь бы что то сказать?
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torolen
Удержал Хэмилтона просто идеально.
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mclaren-honda
Норрис - гонщик дня вторую гонку подряд
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swerh
Красавчик, че.
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EAl
Монстр! На софте после рестарта возможно смог бы и с ферстапеном побороться.
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White Pardus
Ответ Paninaro
Справедливо. А какой старт! С грязной стороны. Кстати, Пиастри стартовал ещё лучше, но некуда было, в болид Ландо упёрся. Так бы тоже РБ прошёл.
Легко бы прошёл Оскар Тапка! У Хонды траблы с раскруткой с низких...
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