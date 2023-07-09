Норрис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Великобритании
Пилот «Макларена» Ландо Норрис был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Великобритании.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
В Сильверстоуне Норрис на старте сумел опередить Макса Ферстаппена, но не сумел удержать лидерство, в итоге закончив гонку на второй позиции.
Норрис принес «Макларену» долгожданный подиум на домашнем Гран-при. Ферстаппен вновь выиграл
Кстати, Пиастри стартовал ещё лучше, но некуда было, в болид Ландо упёрся. Так бы тоже РБ прошёл.
Теперь ждем подиум в Венгрии)