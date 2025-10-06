Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы

4 октября автодром «Москоу Рейсвей» близ столицы России принял финальную гонку REC в 2025 году – Гран-при Москвы.

На старт заключительного этапа вышло 42 экипажа, что стало рекордом серии. Историческим достижением отметился Максим Чмиль, дебютировавший вместе с командой Phoenix Racing в классе GT Light – 15-летний пилот стал самым молодым пилотом REC за все время проведения соревнований.

В зачете пилотов оставался открытым вопрос чемпионского титула: дуэт Михаила Алешина и Дениса Ременяко перед финалом опережал всего на 10 очков Константина Терещенко. Также шансы на итоговую победу сохраняли еще семь гонщиков.

На Гран-при Москвы Алексею Несову и Максиму Кизилову выпал шанс побороться за вторую победу и о своих амбициях гонщики Time4Race №10 заявили уже в квалификации, заняв первый ряд стартового поля. Быстрее «Мерседеса» Несова и Кизилова оказался только прототип команды Black Thorn №111 под управлением Георгия Ефросинина и Игоря Мухина, которые оформили третий поул за сезон.

Старт начался с заминки – Leon Cupra команды Real Performance №24 заглох уже на прогревочном круге, дирекция гонки отправила спортсменов на два дополнительных установочных круга.

На рестарте Алексей Несов уверенно объехал по внешнему радиусу Георгия Ефросинина уже в первом повороте, в опытный Виталий Ларионов на «Ламборгини» Huracan GT3 вырвался на второе место. Хуже остальных первый круг сложился для Ефросинина – его прототип развернуло после столкновения с конкурентом по классу из команды SVL ЦСКА Racing №31. Обладатель поул-позиции пропустил вперед весь пелотон и вернулся в гонку на последнем месте.

Константин Терещенко, который сменил Виталия Ларионова в кокпите «Ламборгини» № 63, защищаясь от атак Давида Погосяна на аналогичной машине, получил удар от кругового, сумел довести подбитый болид до боксов и встал на длительный ремонт.

Еще один контакт имел более серьезные последствия для команды VRC-Team, ехавшей свою дебютную гонку в REC, которого отправил в разделительную стену у въезда на пит-лейн такой же «Мерседес» AMG GT4. Автомобиль, вероятно, пойдет под списание, гонщик не пострадал.

Третьим крупным инцидентом стала авария Сергея Столярова из YADRO Motorsport №16, который потерял управление в первом повороте и разбил свой «Мерседес» AMG GT3 об отбойник.

Экипаж Time4Race не оставил соперникам ни единого шанса: двукратный победитель престижной гонки «24 часа Спа» Алексей Несов и его напарник Максим Кизилов второй раз за сезон выиграли на треке «Москоу Рейсвей». Дуэт стал победителем как абсолютного зачета, так и класса GT Pro для машин GT3, в то время как Кубок Москвы достался финишировавшим вторыми в генеральной классификации Денису Ременяко и Михаилу Алешину из CapitalRT №013.

Ременяко и Алешину хватило заработанных очков, чтобы завоевать личный титул по итогам сезона. Константин Терещенко довольствовался победой в классе прототипов CN Pro в составе экипажа TEAMGARIS №29, в котором кроме него ехали Константин Захаревский, Константин Сидорук и Виталий Зубенко, и третьим местом в зачете Кубка Москвы в паре с Виталием Ларионовым.

Братья Ярослав и Всеволод Праховы стали лучшими в зачете суперкаров GT. В «туринговой» подгруппе GT Pro Touring в третий раз за год первую ступень пьедестала заняли пилоты GNV & Kamenskiy Racing №91 Виктор Плеханов, Илья Каменский и Дамир Саитов. А в самом массовом зачете GT Light победу на Гран-при Москвы одержали Владислав Агнивин и Станислав Ярков из BURMA Racing №36.

Результаты пятого этапа Российской серии гонок на выносливость

Победители абсолютного зачета

1. Time4Race №10 (Несов Алексей, Кизилов Максим)

Кубок Москвы

1. CapitalRT №013 (Ременяко Денис, Алешин Михаил)

2. ИСКРА Моторспорт №37 (Солуковцев Андрей, Погосян Давид)

3. Spora GT №63 (Терещенко Константин, Ларионов Виталий)

Класс GT Pro

1. Time4Race №10 (Несов Алексей, Кизилов Максим)

2. CapitalRT №013 (Ременяко Денис, Алешин Михаил)

3. ИСКРА Моторспорт №37 (Солуковцев Андрей, Погосян Давид)

Класс CN Pro

1. TEAMGARIS №29 (Захаревский Константин, Сидорук Станислав, Зубенко Виталий, Терещенко Константин)

2. Black Thorn №111 (Мухин Игорь, Ефросинин Георгий)

3. SVL Racing №31 (Хаиров Алексей, Чернов Алексей)

Класс GT

1. CapitaRT №13 (Прахов Всеволод, Прахов Ярослав)

2. SHISHKOIL&YUKA ADV PRO RACING TEAM №1 (Шишко Дмитрий, Лобода Михаил, Савин Алексей)

3. Beast Team №4 (Драгунов Владимир, Ибрагимов Ренат, Гуревич Владимир)

GT Pro Touring

1. GNV & Kamenskiy Racing №91 (Плеханов Виктор, Каменский Илья, Саитов Дамир)

2. SU RT №86 (Меметов Амет, Магидович Евгений)

3. Real Performance №24 (Ларионов Илья, Перфильев Владислав)

GT Light

1. BURMA RACING №36 (Агнивин Владислав, Ярков Станислав)

2. Club Seat RT №444 (Горбатенко Сергей, Горбатенко Дмитрий, Письмаров Евгений, Прямичкин Андрей)

3. HOGO №11 (Прахов Всеволод, Квашнин Константин, Садовников Александр, Козлов Дмитрий)