Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Великобритании-2023
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Великобритании
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 255 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 156
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 137
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 121
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 83
6. Джордж Расселл («Мерседес») – 82
7. Шарль Леклер («Феррари») – 74
8. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 44
9. Ландо Норрис («Макларен») – 42
10. Эстебан Окон («Альпин») – 31
11. Оскар Пиастри («Макларен») – 17
12. Пьер Гасли («Альпин») – 16
13. Алекс Албон («Уильямс») – 11
14. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 9
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 5
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 4
17. Юки Цунода («Альфа Таури») – 2
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – 2
19. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
20. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 411 очков
2. «Мерседес» – 203
3. «Астон Мартин» – 181
4. «Феррари» – 157
5. «Макларен» – 59
6. «Альпин» – 47
7. «Уильямс» – 11
8. «Хаас» – 11
9. «Альфа Ромео» – 9
10. «Альфа Таури» – 2
Гран-при Великобритании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
СК поломал гонку многим конечно. Не понятно как потом считать очки и оценивать пилотов.
Стролл решил запороть Астонам весь сезон. Просто не участвует в борьбе ни за что. Слабый темп, проигранные квалы, штрафы и инциденты. Все. Алонсо реально один там пырхается.
То как опустили Сайнса после того, как он заявил "к черту, будут атаковать", просто угар. Что он делает в Феррари. Было бы так здорово если бы ему не продлили контракт.
Ну а слитые позиции Сайнса - это просто его индивидуальные действия. Не думаю, что там были повреждения. С чего бы это? Затем он ехал в своем темпе.