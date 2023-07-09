Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Великобритании-2023

Теги результаты Гран-при Великобритании Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Ник де Врис Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Великобритании
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 255 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 156
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 137
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 121
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 83
6. Джордж Расселл («Мерседес») – 82
7. Шарль Леклер («Феррари») – 74
8. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 44
9. Ландо Норрис («Макларен») – 42
10. Эстебан Окон («Альпин») – 31
11. Оскар Пиастри («Макларен») – 17
12. Пьер Гасли («Альпин») – 16
13. Алекс Албон («Уильямс») – 11
14. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 9
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 5
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 4
17. Юки Цунода («Альфа Таури») – 2
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – 2
19. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
20. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Ред Булл» – 411 очков
2. «Мерседес» – 203
3. «Астон Мартин» – 181
4. «Феррари» – 157
5. «Макларен» – 59
6. «Альпин» – 47
7. «Уильямс» – 11
8. «Хаас» – 11
9. «Альфа Ромео» – 9
10. «Альфа Таури» – 2
 

Гран-при Великобритании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grigpar
Ну что, новая прочная резина Пирелли делает видимо свое дело. Теперь те, кто ее расходовал, вроде Мерседеса и Феррари, могут поливать всю гонку. Деградации нет. На софте больше половины гонки проехали при том, что ранее его никто не пользовал. И это в Сильвере, где огромный расход.
СК поломал гонку многим конечно. Не понятно как потом считать очки и оценивать пилотов.
Стролл решил запороть Астонам весь сезон. Просто не участвует в борьбе ни за что. Слабый темп, проигранные квалы, штрафы и инциденты. Все. Алонсо реально один там пырхается.
То как опустили Сайнса после того, как он заявил "к черту, будут атаковать", просто угар. Что он делает в Феррари. Было бы так здорово если бы ему не продлили контракт.
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
benz
Карлос красава. За 2 поворота пропустил троих.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WINWOLF
Макларен набрал за одну гонку 30 очков, а за прошлые 9 - 29. Вот это я понимаю прогресс)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hypnotoad94
Макс кубок конструкторов заберет без проблем)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALMANAC
99 очков всего лишь. Еще ничего не потеряно)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ононаоно
Крутой был бы чемпионат без Ред Булл
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Luca di Montezemolo
Мерс не заслуживает 2 место в кк, говорили об огромных отыгрышах в трубе, а в итоге Мак и Вилки у них отыграли одним обновлением кучу времени, Сильвер кстати был мерсотрассой , и совсем не подходил Фурам, а вот Венгрия должна быть наоборот, хотя посмотрим. Ну и не знаю что там с Астоном происходит.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jurgen Klinsmann
Ответ ALMANAC
99 очков всего лишь. Еще ничего не потеряно)
скорее поверю что алонсо обойдет переза, даже учитывая сегодняшний темп ам, чем то что чеко навяжет борьбу ферзю)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
orkolm
Ответ Luca di Montezemolo
Мерс не заслуживает 2 место в кк, говорили об огромных отыгрышах в трубе, а в итоге Мак и Вилки у них отыграли одним обновлением кучу времени, Сильвер кстати был мерсотрассой , и совсем не подходил Фурам, а вот Венгрия должна быть наоборот, хотя посмотрим. Ну и не знаю что там с Астоном происходит.
Мерс, действительно, зачастую 3-я машина по скорости в гонке. Но вот 2-я постоянно меняется, Феррари, Астон, сейчас Макларен. Стабильностью и заслуживают.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AVKU
Ответ Grigpar
Просто погляди финал гонки после СК. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
Вопрос, почему. Что-то с машиной произошло. Да и главные вопросы не к нему, а по-прежнему к команде. Где они были до замены шин, и где оказались после.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
trav
Ответ benz
Карлос красава. За 2 поворота пропустил троих.
стабильно держит уровень. респект
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jonn79
Ответ Grigpar
Им все испортил СК. Ну а слитые позиции Сайнса - это просто его индивидуальные действия. Не думаю, что там были повреждения. С чего бы это? Затем он ехал в своем темпе.
так он ехал на харде. Перес, Албон на софте ,Леклер на медиуме. вот и разница
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AVKU
Ответ ALMANAC
Астоны откатились до своего уровня. Что скопировали в начале больше не работает, надо копировать новые обновки)
Да, жаль Алонсо. Упирается как может. Но уже у Албона машина быстрее. Надеюсь, у астона ещё будут обновления, иначе опять будут за десятку бороться а лучшем случае.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grigpar
Ответ Jonn79
так он ехал на харде. Перес, Албон на софте ,Леклер на медиуме. вот и разница
Норрис и Пиастри тоже ехали на харде. По три позиции в трех поворотах не теряли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Scorpio
Ответ The Stig
Как болельщика Феррари, меня тревожит форма Маков))
А меня нет. Тебе стоит просто всегда надеяться на худшее и не будет разочарований )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
мать Зетмира
Ответ benz
Карлос красава. За 2 поворота пропустил троих.
Походу Албона он пустил вперед не только в гонке, но и на свое место в 2025.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alesha_451
Ответ Luca di Montezemolo
Мерс не заслуживает 2 место в кк, говорили об огромных отыгрышах в трубе, а в итоге Мак и Вилки у них отыграли одним обновлением кучу времени, Сильвер кстати был мерсотрассой , и совсем не подходил Фурам, а вот Венгрия должна быть наоборот, хотя посмотрим. Ну и не знаю что там с Астоном происходит.
Мерс просто привык в этом сезоне сливать какой-нибудь тиме с их движками :) В начале сезона это АМ был, но они что-то ссохлись капитально (что с ними вообще?). Вот теперь Макам, лол. Но я очень рад видеть Ландо в конкурентоспособной машине, заслужил парень. Пиастри тоже радует, тянет уровень Ф1
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hypnotoad94
Ответ Luca di Montezemolo
Мерс не заслуживает 2 место в кк, говорили об огромных отыгрышах в трубе, а в итоге Мак и Вилки у них отыграли одним обновлением кучу времени, Сильвер кстати был мерсотрассой , и совсем не подходил Фурам, а вот Венгрия должна быть наоборот, хотя посмотрим. Ну и не знаю что там с Астоном происходит.
А кто заслуживает? Феррари это Феррари, Мерс и АМ с обновлениями налажали, за маком будем вот теперь наблюдать. Борьба в КК очень интересная будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grigpar
Ответ AVKU
Вопрос, почему. Что-то с машиной произошло. Да и главные вопросы не к нему, а по-прежнему к команде. Где они были до замены шин, и где оказались после.
Им все испортил СК.
Ну а слитые позиции Сайнса - это просто его индивидуальные действия. Не думаю, что там были повреждения. С чего бы это? Затем он ехал в своем темпе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grigpar
Ответ Гектор Печорин
Можешь подробнее рассказать что с сайнцом произошло?
Просто погляди финал гонки после СК. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гектор Печорин
Ответ Grigpar
Ну что, новая прочная резина Пирелли делает видимо свое дело. Теперь те, кто ее расходовал, вроде Мерседеса и Феррари, могут поливать всю гонку. Деградации нет. На софте больше половины гонки проехали при том, что ранее его никто не пользовал. И это в Сильвере, где огромный расход. СК поломал гонку многим конечно. Не понятно как потом считать очки и оценивать пилотов. Стролл решил запороть Астонам весь сезон. Просто не участвует в борьбе ни за что. Слабый темп, проигранные квалы, штрафы и инциденты. Все. Алонсо реально один там пырхается. То как опустили Сайнса после того, как он заявил "к черту, будут атаковать", просто угар. Что он делает в Феррари. Было бы так здорово если бы ему не продлили контракт.
Можешь подробнее рассказать что с сайнцом произошло?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALMANAC
Ответ Jurgen Klinsmann
скорее поверю что алонсо обойдет переза, даже учитывая сегодняшний темп ам, чем то что чеко навяжет борьбу ферзю)
Астоны откатились до своего уровня. Что скопировали в начале больше не работает, надо копировать новые обновки)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladimir RA108
Макларен за Сильвер отыграл у Скудерии 27 очков. Отставание на сегодня - 98. Так что если итальянцы продолжат тупить, а Астоны так и не обновят тачку, Мак может и до тройки добраться... Гонок-то тьма.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
torolen
А навяжет ли МакЛарен борьбу за 2-3–4-е места в КК?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Stig
Как болельщика Феррари, меня тревожит форма Маков))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий