Руководитель «Кадиллака»: «Главный враг таких проектов – время. Приходится работать в условиях сильно сжатых сроков»

Лоудон рассказал о готовности «Кадиллака» к «Ф-1».

Руководитель «Кадиллака » Грэм Лоудон поделился мнением о том, насколько трудная задача стоит перед командой в преддверии дебюта в «Формуле-1» в 2026 году.

«Кадилак» присоединится к числу участников «Ф-1» со следующего сезона, став одиннадцатой командой чемпионата.

«До первого запуска двигателя на новом болиде остается менее 50 дней, новая машина впервые выедет на трассу в январе 2026 года. Ну а после этого в конце января начнутся предсезонные тесты в Барселоне.

Главный враг таких проектов, как наш – это время. Потому что мы знаем, что на первой неделе марта 2026 года нас ждет выступление на Гран-при Австралии. И эти сроки никак нельзя передвинуть.

У нас в «Кадиллаке» очень много дел. Участие «Кадиллака» в «Формуле-1» было подтверждено только в марте 2025 года, то есть нам приходится работать в условиях сильно сжатых сроков. За это время мы должны были не только построить болид, но и произвести детали, разработать их, нанять персонал, построить инфраструктуру. Это настоящий вызов», – рассказал Лоудон.

Норрис теперь точно чемпион «Ф-1»? Вот все сценарии шансов Ферстаппена и Пиастри