Серхио Перес: «приглашение «Кадиллака» – это сценарий мечты. Я получил возможность перезагрузить карьеру»

Перес доволен переходом в «Кадиллак».

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес рассказал о том, что в эмоциональном плане очень рал возможности вернуться в «Формулу-1» и участвовать в интересном проекте по созданию команды с нуля.

«Ощущения отличные. Сейчас, оглядываясь назад я понимаю, что для меня приглашение «Кадиллака» – это сценарий мечты. После года вне гонок я получил возможность перезагрузить карьеру.

После примерно 15 лет в «Формуле-1» здорово получить новый заряд сил, перезагрузиться и посмотреть, на что я окажусь способен в свой финальный отрезок карьеры. У меня предостаточно сил для возвращения, работы с командой, чтобы помогать ей добиться прогресса, работать на симуляторе и так далее. Это новая команда и мы фактически начинаем с нуля.

Сейчас одна задача – подготовить все к первой гонке нового сезона в Мельбурне. Другая – подготовиться в целом и быть конкурентоспособными. К чему мы и стремимся. И наличие опытных гонщиков в такой ситуации обычно неплохо помогает», – рассказал Перес.

