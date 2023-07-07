Махавер Рагунатан провел частные тесты «Ф-1» за «Макларен»
Махавер Рагунатан сел за руль болида «Формулы-1».
Экс-пилот «Формулы-2» провел частные тесты за «Макларен». Заезды прошли в португальском Портимане 4 и 6 июля, Рагунатан проехал 750 км.
Индийский гонщик выступал в «Ф-2» в 2019 году и набрал одно очко. В 2021-м Махавер принял участие в тестах болида «Ф-1» за «Альфа Ромео».
Леклер сразился с рекордсменом «Ф-2» по авариям. Просил того об осторожности, но оба красочно влетели в стену через полкруга
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