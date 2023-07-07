Махавер Рагунатан провел частные тесты «Ф-1» за «Макларен»

Теги Макларен Формула-1 Формула-2 Международный автодром Алгарве Махавер Рагунатан Альфа Ромео Авто

Махавер Рагунатан сел за руль болида «Формулы-1».

Экс-пилот «Формулы-2» провел частные тесты за «Макларен». Заезды прошли в португальском Портимане 4 и 6 июля, Рагунатан проехал 750 км.

Индийский гонщик выступал в «Ф-2» в 2019 году и набрал одно очко. В 2021-м Махавер принял участие в тестах болида «Ф-1» за «Альфа Ромео».

Леклер сразился с рекордсменом «Ф-2» по авариям. Просил того об осторожности, но оба красочно влетели в стену через полкруга

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Фото: соцсети Махавера Рагунатана

7 комментариев

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Paninaro
С песнями и танцами.)
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Caerly
Культисты Святого Махавира, танцуйте! Он снова с нами!
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Alexandr Tarakanoff
Краштесты*
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Ivan Sokolov
Это же легендарный гонщик!
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Vano32rus
Бабла нашёл под это дело, молодец)
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Фанат Сан-Марино
Махавир просто гоняет на таком уровне, который для нас, простых любителей гонок, недосягаем
Один его проезд в Монако чего стоит
Если и стоило придумывать открытые колеса, то только ради такого хайлайта
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Mr.Alien
ЛЕГЕНДА! ⭐
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