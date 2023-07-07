Формула-3. Великобритания. Форнароли выиграл квалификацию, Бедрин – 19-й

Пилот « » Леонардо Форнароли оказался быстрейшим в квалификации «Формулы-3» в Сильверстоуне.

Второе время на счету его напарника Оливера Гете, третье и четвертое места заняли гонщики « » Пепе Марти и Кристиан Мэнселл.

Лидер сезона Габриэль Бортолето («Трайдент») показал пятый результат, Габриэле Мини («Хайтек») – седьмой, а пилот «Премы» Дино Беганович не проехал быстрый круг из-за технических проблем.

Представитель «Йенцера» Никита Бедрин стал 19-м.

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