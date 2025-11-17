Зак Браун: «Хэмилтон уже должен быть 8-кратным чемпионом»
Браун считает, что Хэмилтон заслуживал рекордный титул.
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун ответил на вопрос, способен ли гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон стать восьмикратным чемпионом «Формулы-1».
«Он уже должен им быть», – заявил босс.
В 2021 году Хэмилтон, выступавший за «Мерседес», проиграл чемпионство Максу Ферстаппену из «Ред Булл» после спорного решения гоночного директора Майкла Маси на Гран-при Абу-Даби. Позже ФИА признала действия Маси ошибочными, австралиец потерял свою должность.
Вольфф о поражении Хэмилтона в финале сезона-2021: «Один безумец фактически уничтожил рекорд величайшего чемпиона всех времен»
Экс-пилот «Ф-1» Даннер: «Маси отнял титул у Хэмилтона, но карьера Льюиса сложилась чертовски здорово, нет причин обижаться»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Telegraph
