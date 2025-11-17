Зак Браун: «Хэмилтон уже должен быть 8-кратным чемпионом»

Браун считает, что Хэмилтон заслуживал рекордный титул.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун ответил на вопрос, способен ли гонщик «Феррари » Льюис Хэмилтон стать восьмикратным чемпионом «Формулы-1».

«Он уже должен им быть», – заявил босс.

В 2021 году Хэмилтон, выступавший за «Мерседес», проиграл чемпионство Максу Ферстаппену из «Ред Булл » после спорного решения гоночного директора Майкла Маси на Гран-при Абу-Даби. Позже ФИА признала действия Маси ошибочными, австралиец потерял свою должность.

