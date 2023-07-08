Гран-при Великобритании-2023. Онлайн квалификации. Перес, Цунода, Чжоу, де Врис и Магнуссен выбыли после первого сегмента

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В субботу, 8 июля, на автодроме «Сильверстоун» проходит квалификация к десятому этапу «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Великобритании. Сессия стартовала в 17:00 по московскому времени.

Следить за событиями квалификации можно на нашем онлайне:

«Уильямс» – сенсация уик-энда «Ф-1». Сможет ли выстрелить в квалификации?

Сильверстоун
8 июля 2023 года
Квалификация

Топ-10 по итогам Q1

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Джордж Расселл («Мерседес»)

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

6. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

7. Алекс Албон («Уильямс»)

8. Пьер Гасли («Альпин»)

9. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

10. Эстебан Окон («Альпин»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Серхио Перес («Ред Булл»)

17. Юки Цунода («Альфа Таури»)

18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

19. Ник де Врис («Альфа Таури»)

20. Кевин Магнуссен («Хаас»)

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101 комментарий

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Самая быстрая булочка в мире
Перес завтра очередного гонщика дня лутанет, прорвавшись на самовозке с конца
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Scorpio
Лучше бы Алонсо не вышел, тут бы зарево одного великого наблюдали
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Фанат Сан-Марино
Сэр решил мазепнуться
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Annushka Apellsino
У Феррари всё активнее начинаются тёрки в команде
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Grigpar
У Переса невиданная черная полоса.
+6
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Eugene Paramonov
Какое же Перес днище, даже на таком самовозе. Здесь на случайность не спишешь, все были в одинаковых условиях.
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<~Inter~>
Макс с Льюисом даже очередь соблюсти не в состоянии
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Annushka Apellsino
Хех, Макс сломал крыло при выезде из пита
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Streetbor
трехкратный чемпион 🤣
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Александр Калачев
Ну в Феррари минус сайнц после сезона
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Rangawe
Перес!
это просто эпик
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WINWOLF
Макс лол) ушатал крыло
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WINWOLF
Вилки в итоге полный провал, после таких офигенных практик.
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Streetbor
Бурито феерически стабильный пилот 😂
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Scorpic
Ответ Eugene Paramonov
Какое же Перес днище, даже на таком самовозе. Здесь на случайность не спишешь, все были в одинаковых условиях.
Когда пару лет назад он сдерживал Хэмилтона в Абу-Даби, здесь он был супер-гонщиком, а теперь раз, и уже днище. Как просто всё
+2
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Annushka Apellsino
Перес на выход
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Фанат Сан-Марино
Тако тако
Буррито буррито
+2
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Дмитрий Воронцов
Ответ Artur Smith
Почему-то? Сайн хорош в последнее время и не факт, что не будет хорош вторую половину сезона.
Секта свидетелей Сайнса подъехала)
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Антон Якимцев
Лью начал отмечать пончиками чемпионство Макса уже в Сильвере в квале. Оригинально.
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ffmp
Ахахах, Перес всё))
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allengosta2017
Перес, ты издеваешься? ахах
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Дмитрий Воронцов
Все против Макса! Видимо на пол-метра бордюры в сторону боксов пододвинули в этот раз. Ну не мог Макс так ошибиться. Полюбому фанаты черного это наделали
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Grigpar
Ферс реально уснул в болиде. Все равно же победит. :)
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sanya_xl
Макс на классе припарковался)
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hypnotoad94
Пошло пошло) шикарный сегмент. Валера Переса отправил отдыхать
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