Гран-при Великобритании-2023. Онлайн квалификации. Перес, Цунода, Чжоу, де Врис и Магнуссен выбыли после первого сегмента

В субботу, 8 июля, на автодроме «Сильверстоун» проходит квалификация к десятому этапу «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Великобритании. Сессия стартовала в 17:00 по московскому времени.

Следить за событиями квалификации можно на нашем онлайне:

«Уильямс» – сенсация уик-энда «Ф-1». Сможет ли выстрелить в квалификации?

Сильверстоун

8 июля 2023 года

Квалификация

Топ-10 по итогам Q1

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Джордж Расселл («Мерседес»)

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

6. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

7. Алекс Албон («Уильямс»)

8. Пьер Гасли («Альпин»)

9. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

10. Эстебан Окон («Альпин»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Серхио Перес («Ред Булл»)

17. Юки Цунода («Альфа Таури»)

18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

19. Ник де Врис («Альфа Таури»)

20. Кевин Магнуссен («Хаас»)

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram