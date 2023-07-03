Команды крайне недовольны «позорной» ситуацией со штрафами и ее влиянием на имидж «Ф-1» (ESPN)

Теги ФИА Формула-1 Гран-при Австрии регламент Авто

В паддоке «Формулы-1» разочарованы тем, что результаты гонки меняются через несколько часов после ее завершения из-за огромного количества штрафов.

На Гран-при Австрии стюарды выписали восемь штрафов во время гонки, а затем наказали еще нескольких пилотов за нарушения пределов трассы, что привело к изменениям в топ-10.

По информации ESPN, команды крайне недовольны случившимся в Шпильберге и тем, как это влияет на имидж «Формулы-1». Один из руководителей назвал ситуацию «позорной».

Более того, одна из команд узнала о дополнительных штрафах лишь после того, как ее самолет приземлился в Великобритании – там находятся базы семи коллективов «Ф-1».

ESPN предполагает, что произошедшее усилит трения между «Ф-1» и ФИА, которые наблюдались в последние сезоны.

ФИА рекомендовала установить гравийные ловушки в поворотах, где нарушали пределы трассы на Гран-при Австрии

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8 комментариев

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Lestyv
Согласен на 100%, что пересмотра результатов гонки постфактум быть не должно. Либо набрать больше судей, либо "оттягивать" объявление финальных результатов. В этом сезоне уже была комедия с Алонсо, теперь вот это. Это вредит и спортивной составляющей, и зрительскому восприятию, на мой взгляд
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Полуэктов Пётр
Ответ mkryuchckov10@gmail.com
В чем корректно позор и плохой имидж? То, что организация способна принимать свои ошибки и нести ответственность за них. Или в том, что они гибкие, а не закостенелые. Возможно в том, что они считаются со своими же правилами, а не отписываются от них. Ну и бред
Позор в том, что это происходит ПОСЛЕ гонки.
Это могло иметь смысл, еслиб это были нарушения на последнем круге. Но очевидно, что они просто слишком медленно рассматривали эпизоды. Будь это штрафы во время гонки, то соответствующие пилоты могли бы предпринять действия и не потерять лишних позиций.
Например Сайнс проиграл всего секунду Алонсо после штрафа, а Хемильтон секунду Расселу. Очевидно, что если бы они знали об этом, то их пилотаж последних кругов был бы совсем иным (да и зрителям это было бы интереснее).
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sir_shir
Ну кто бы сомневался
В целом конечно зашквар, надо было о гравийных ловушках заранее подумать
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M93
Ответ sir_shir
Ну кто бы сомневался В целом конечно зашквар, надо было о гравийных ловушках заранее подумать
Сказано же, что по всей трассе использование гравия невозможно из-за MotoGP, так как для мото иные требования безопасности.
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sir_shir
Ответ M93
Сказано же, что по всей трассе использование гравия невозможно из-за MotoGP, так как для мото иные требования безопасности.
Так не по всей, там половина штрафов в одном повороте собрали
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