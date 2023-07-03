Команды крайне недовольны «позорной» ситуацией со штрафами и ее влиянием на имидж «Ф-1» (ESPN)

В паддоке «Формулы-1» разочарованы тем, что результаты гонки меняются через несколько часов после ее завершения из-за огромного количества штрафов.

На Гран-при Австрии стюарды выписали восемь штрафов во время гонки, а затем наказали еще нескольких пилотов за нарушения пределов трассы, что привело к изменениям в топ-10.

По информации ESPN, команды крайне недовольны случившимся в Шпильберге и тем, как это влияет на имидж «Формулы-1». Один из руководителей назвал ситуацию «позорной».

Более того, одна из команд узнала о дополнительных штрафах лишь после того, как ее самолет приземлился в Великобритании – там находятся базы семи коллективов «Ф-1».

ESPN предполагает, что произошедшее усилит трения между «Ф-1» и ФИА, которые наблюдались в последние сезоны.

ФИА рекомендовала установить гравийные ловушки в поворотах, где нарушали пределы трассы на Гран-при Австрии

Судейский пир в «Ф-1»: 179 списанных кругов, 8 наказанных пилотов, 145 штрафных секунд, только 2 «чистых» гонщика