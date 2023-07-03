Команды крайне недовольны «позорной» ситуацией со штрафами и ее влиянием на имидж «Ф-1» (ESPN)
В паддоке «Формулы-1» разочарованы тем, что результаты гонки меняются через несколько часов после ее завершения из-за огромного количества штрафов.
На Гран-при Австрии стюарды выписали восемь штрафов во время гонки, а затем наказали еще нескольких пилотов за нарушения пределов трассы, что привело к изменениям в топ-10.
По информации ESPN, команды крайне недовольны случившимся в Шпильберге и тем, как это влияет на имидж «Формулы-1». Один из руководителей назвал ситуацию «позорной».
Более того, одна из команд узнала о дополнительных штрафах лишь после того, как ее самолет приземлился в Великобритании – там находятся базы семи коллективов «Ф-1».
ESPN предполагает, что произошедшее усилит трения между «Ф-1» и ФИА, которые наблюдались в последние сезоны.
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Это могло иметь смысл, еслиб это были нарушения на последнем круге. Но очевидно, что они просто слишком медленно рассматривали эпизоды. Будь это штрафы во время гонки, то соответствующие пилоты могли бы предпринять действия и не потерять лишних позиций.
Например Сайнс проиграл всего секунду Алонсо после штрафа, а Хемильтон секунду Расселу. Очевидно, что если бы они знали об этом, то их пилотаж последних кругов был бы совсем иным (да и зрителям это было бы интереснее).
В целом конечно зашквар, надо было о гравийных ловушках заранее подумать