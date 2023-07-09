Алекс Албон: «Когда появилась машина безопасности, от радости хотелось облизнуть губы»

Пилот « » рассказал о том, как провел Гран-при Великобритании, где стал восьмым.

«Машина безопасности появилась в идеальный момент. Мы все равно планировали проехать тот круг.

Потрясающий уик-энд. Восьмое место на удивление худший результат, который у нас был [на этом Гран-при] – что демонстрирует наш темп.

Я откатился назад в начале гонки и постепенно включался в нее уже по ходу. К середине заезда мы все еще были на «медиуме», у меня был хороший темп, и я чувствовал себя комфортно.

Мы планировали оставаться на трассе как можно дольше, так что, когда появилась машина безопасности, от радости хотелось облизнуть губы. «Феррари» не повезло с теми комплектами шин, на которых они были», – сказал Албон.

Гран-при Великобритании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й