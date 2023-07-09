Алекс Албон: «Когда появилась машина безопасности, от радости хотелось облизнуть губы»

Теги Гран-при Великобритании Уильямс Формула-1 Александр Албон Авто

Пилот «Уильямса» Алекс Албон рассказал о том, как провел Гран-при Великобритании, где стал восьмым.  

«Машина безопасности появилась в идеальный момент. Мы все равно планировали проехать тот круг.

Потрясающий уик-энд. Восьмое место на удивление худший результат, который у нас был [на этом Гран-при] – что демонстрирует наш темп.

Я откатился назад в начале гонки и постепенно включался в нее уже по ходу. К середине заезда мы все еще были на «медиуме», у меня был хороший темп, и я чувствовал себя комфортно.

Мы планировали оставаться на трассе как можно дольше, так что, когда появилась машина безопасности, от радости хотелось облизнуть губы. «Феррари» не повезло с теми комплектами шин, на которых они были», – сказал Албон.

Гран-при Великобритании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й

11 комментариев

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Иван Ерёмин
Может в 90-ых факт опережения Уильямсом двух Феррари не удивил бы, но сейчас очень даже, к тому же они стартовали заметно выше Албона.
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United_LP
Скрытый гонщик дня
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Бехруз Каримов
Ответ Grigpar
Эти СК нужно прекращать. С ними происходят нереальные перестановки на трассе. Феррари и Рассел к примеру боролись за подиум и вдруг оказались черт его знает где. Тому же Хэмильтону 3-е место просто со сгоревшего двигла Хааса свалилось. 4 позиции на ровном месте. Возникает вопрос зачем мы считаем все эти очки если они рандомом раздаются. Понимаю, что это только ради шоу. Если бы не СК представьте какая бы унылая была гонка. Но все же.
что делать тогда?
Сейчас ф1 скучно смотрится, убрать СК это будет нечто унылый Ф1.
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ffmp
Британцы сегодня были в ударе
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Kasper N . P .
Ответ Grigpar
Эти СК нужно прекращать. С ними происходят нереальные перестановки на трассе. Феррари и Рассел к примеру боролись за подиум и вдруг оказались черт его знает где. Тому же Хэмильтону 3-е место просто со сгоревшего двигла Хааса свалилось. 4 позиции на ровном месте. Возникает вопрос зачем мы считаем все эти очки если они рандомом раздаются. Понимаю, что это только ради шоу. Если бы не СК представьте какая бы унылая была гонка. Но все же.
Хэм бы с радостью обменял этот несчастный подиум на 8 титул, если твоим рассуждениям вменять
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Grigpar
Ответ Kasper N . P .
Хэм бы с радостью обменял этот несчастный подиум на 8 титул, если твоим рассуждениям вменять
Там тогда весь сезон сложился бы по другому. Ты только в одной гонке, в один момент исключил СК, что бы подогнать ситуацию под чемпионство конкретного пилота.
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Grigpar
Ответ Бехруз Каримов
что делать тогда? Сейчас ф1 скучно смотрится, убрать СК это будет нечто унылый Ф1.
Да я написал же, что шоу уйдет. Но это просто жесть, когда Феррари едет на 20-23 очка например, что должно приблизить их сильно к Астонам и немного к Мерсам, но в итоге, они берут 3 очка и отстают от Астона, который берет очки 1-м пилотом и просто сливают Мерсам 22 очка.
А мы потом жалуемся на результаты команд и т.д. Сколько таких СК в сезоне - УЙМА! Какие вообще тут могут быть спортивные результаты??
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vulturecrow
Ответ United_LP
Скрытый гонщик дня
да там даже Сарджент почти в очки заехал. у Вилок хорошая машина, даже интересно, как бы на ней условный Алонсо поехал.
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JohnySPB
Ответ vulturecrow
да там даже Сарджент почти в очки заехал. у Вилок хорошая машина, даже интересно, как бы на ней условный Алонсо поехал.
Тоже так думаю. У них машина уровня астонов. По Албону нельзя судить.
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