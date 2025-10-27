  • Спортс
  • Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
0

Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)

Российская серия гонок на выносливость (REC) подвела итоги сезона-2025: победителями серии стали пилоты команды Capital RT Михаил Алешин и Денис Ременяко.

Десятый, юбилейный сезон REC стал рекордным по целому ряду показателей: в частности, финальная гонка собрала 42 экипажа на стартовой решетке. За десятилетие в проекте приняли участие более 350 гонщиков и свыше сотни команд.

Михаил Алешин – один из самых титулованных российских автогонщиков, известный своими успехами на международной арене. Он стал первым россиянином, выигравшим чемпионат «Формула-Рено» 3.5 в 2010 году, опередив будущую звезду «Формулы-1» Даниэля Риккардо. Алешин вошел в историю как первый гонщик из России в серии «Индикар», а также представлял страну в гонках на выносливость в составе команды «СМП Рейсинг», став бронзовым призером «24 часов Ле-Мана» в классе LMP2.

Итоговые результаты REC 2025

Победители REC 2025 – Михаил Алешин, Денис Ременяко (Capital RT)

Класс CN Pro

1. TEAMGARIS, № 29 (Захаревский Константин, Сидорук Станислав, Терещенко Константин, Зубенко Виталий)

2. BALCHUG Racing, № 21 (Киракозов Кирилл, Лобода Михаил, Алим Гешев, Русинов Роман​​)

3. SVL ЦСКА Racing, № 31 (Хаиров Алексей, Чернов Алексей​​)

Класс GT Pro

1. ИСКРА МОТОРСПОРТ, № 37 (Солуковцев Андрей, Масленников Александр, Погосян Давид​​)

2. CapitalRT, № 013 (Ременяко Денис, Алешин Михаил​​)

3. SPORA GT, № 63 (Терещенко Константин, Ларионов Виталий​​)

Класс GT Pro/подкласс GT Pro T

1. Real Performance, № 24 (Ларионов Илья, Перфильев Владислав)

2. GNV & Kamenskiy RT, № 91 (Плеханов Виктор, Саитов Дамир, Каменский Илья, Чуканов Сергей​​)

3. SU RT, № 86 (Меметов Амет, Райчинов Венцислав, Магидович Евгений​)

Класс GT

1. CapitalRT, № 13 (Ременяко Денис, Алешин Михаил, Прахов Всеволод, Прахов Ярослав​​​)

2. SHISHKOIL&YUKA ADV PRO RT, № 1 (Шишко Дмитрий, Лобода Михаил, Савин Алексей, Слуцкий Захар)

3. TEAMGARIS, № 34 (Аксенов Станислав, Исламов Эдуард​​)

Класс GT Light

1. HOGO, № 11​ (Квашнин Константин​, Прахов Всеволод, Козлов Дмитрий, Садовников Александр, Титов Александр)​​

2. Mazda Karting Academy, № 53 (Смирнов Валерий, ​Балдин Сергей​​)

3. Club Seat RT, № 444 (Горбатенко Дмитрий, Горбатенко Сергей, Письмаров Евгений, Прямичкин Андрей​)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: пресс-служба Российской серии гонок на выносливость
logoМихаил Алешин
logoРоссийская серия гонок на выносливость (REC)
