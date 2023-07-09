Ферстаппен одержал 6 побед подряд – это 5-я серия в истории «Формулы-1»
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал сильнейшим в шестой раз подряд.
Нидерландец завершил первым Гран-при Великобритании, одержав восьмую победу в сезоне и 43-ю в карьере.
Шесть побед подряд – длиннейшая серия в «Формуле-1» с 2013 года и пятая в истории (столько же завоевал Михаэль Шумахер в 2000-2001 годах).
Двукратный чемпион мира уступает Себастьяну Феттелю (девять побед подряд в 2013-м), Альберто Аскари (семь в 1952-1953-м), Шумахеру (семь в 2004-м) и Нико Росбергу (семь в 2015-2016-м).
Гран-при Великобритании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й
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Перес никакой, дед и Хорнер опять будут оправдывать его если сольет и следующую квалу, им терять нечего, 200 очков разницы в кк
оба же факта могут иметь место