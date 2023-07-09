Ферстаппен одержал 6 побед подряд – это 5-я серия в истории «Формулы-1»

Гонщик «Ред Булл» стал сильнейшим в шестой раз подряд.

Нидерландец завершил первым Гран-при Великобритании, одержав восьмую победу в сезоне и 43-ю в карьере.

Шесть побед подряд – длиннейшая серия в «Формуле-1» с 2013 года и пятая в истории (столько же завоевал в 2000-2001 годах).

Двукратный чемпион мира уступает Себастьяну Феттелю (девять побед подряд в 2013-м), (семь в 1952-1953-м), Шумахеру (семь в 2004-м) и (семь в 2015-2016-м).

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