Ферстаппен одержал 6 побед подряд – это 5-я серия в истории «Формулы-1»

Теги Михаэль Шумахер Альберто Аскари Гран-при Великобритании Ред Булл Нико Росберг Себастьян Феттель Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал сильнейшим в шестой раз подряд.

Нидерландец завершил первым Гран-при Великобритании, одержав восьмую победу в сезоне и 43-ю в карьере.

Шесть побед подряд – длиннейшая серия в «Формуле-1» с 2013 года и пятая в истории (столько же завоевал Михаэль Шумахер в 2000-2001 годах).

Двукратный чемпион мира уступает Себастьяну Феттелю (девять побед подряд в 2013-м), Альберто Аскари (семь в 1952-1953-м), Шумахеру (семь в 2004-м) и Нико Росбергу (семь в 2015-2016-м).

Гран-при Великобритании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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10 комментариев

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ffmp
Легко может обогнать с таким самовозом и также обновить свой рекорд предыдущего года с 15 победами в сезоне.
Перес никакой, дед и Хорнер опять будут оправдывать его если сольет и следующую квалу, им терять нечего, 200 очков разницы в кк
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Денис Феношин
Макс просто топ, особенно на фоне перца
+2
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AlKRD
Объясните, это у РБ самовозы или Перес просто не хватает звезд с неба?
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Under
Ответ AlKRD
Объясните, это у РБ самовозы или Перес просто не хватает звезд с неба?
почему альтернативный вопрос?
оба же факта могут иметь место
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Alex Sin
На такой машине, надо бить все рекорды Ф1, какие только существуют.
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NomerSports
Это жесть
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Alexey Prilovsky
*мем с сутулой овчаркой*
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Ответ AlKRD
Объясните, это у РБ самовозы или Перес просто не хватает звезд с неба?
Да! 😅
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Иван Ерёмин
Ответ Alex Sin
На такой машине, надо бить все рекорды Ф1, какие только существуют.
Машина то по честному не сильно быстрее Маков была что в квале, что в гонке.
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Alex Sin
Ответ Иван Ерёмин
Машина то по честному не сильно быстрее Маков была что в квале, что в гонке.
Ну этот раз да, не на много быстрей. Но в целом по сезону счёт на табло. Слабых мест просто нет, везде быстры и в любую погоду.
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