Джордж Расселл: «Пиастри заслуживал финишировать на подиуме»

Пилот « » подвел итоги , высоко оценив выступление конкурентов из « ».

«Соперники из «Макларена» смотрелись впечатляюще, они провели отличную гонку. Мне даже обидно за , он ехал очень хорошо, я очень сильно впечатлен тем, чего ему удалось добиться в этом году. Он заслуживал финишировать на подиуме.

К сожалению, ему помешала машина безопасности, как и мне. Для нас уик-энд прошел сравнительно неплохо. Наш темп относительно «Феррари», «Астон Мартин», да и «Ред Булл» тоже оказался лучше, чем мы ожидали. Но тут буквально из ниоткуда появился «Макларен».

И такой прогресс «Макларена» дает надежду и нам. Просто нужно понять, где именно искать решение. Как мне кажется, мы знаем, в каком направлении должны двигаться.

Надеюсь, что такое выступление «Макларена» — это разовое событие. Хотя они были быстры и в Австрии. И мне также кажется, что они выбрали неправильную стратегию в конце гонки, выбрав «хард», в то время как «софт» работал так здорово. Будь они на «софте», они могли бы оказаться еще выше. Интересно. Тут и правда есть над чем подумать», – рассказал Расселл.

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