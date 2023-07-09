Джордж Расселл: «Пиастри заслуживал финишировать на подиуме»

Теги Гран-при Великобритании Макларен Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Оскар Пиастри Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги Гран-при Великобритании, высоко оценив выступление конкурентов из «Макларена».

«Соперники из «Макларена» смотрелись впечатляюще, они провели отличную гонку. Мне даже обидно за Оскара Пиастри, он ехал очень хорошо, я очень сильно впечатлен тем, чего ему удалось добиться в этом году. Он заслуживал финишировать на подиуме.

К сожалению, ему помешала машина безопасности, как и мне. Для нас уик-энд прошел сравнительно неплохо. Наш темп относительно «Феррари», «Астон Мартин», да и «Ред Булл» тоже оказался лучше, чем мы ожидали. Но тут буквально из ниоткуда появился «Макларен».

И такой прогресс «Макларена» дает надежду и нам. Просто нужно понять, где именно искать решение. Как мне кажется, мы знаем, в каком направлении должны двигаться.

Надеюсь, что такое выступление «Макларена» — это разовое событие. Хотя они были быстры и в Австрии. И мне также кажется, что они выбрали неправильную стратегию в конце гонки, выбрав «хард», в то время как «софт» работал так здорово. Будь они на «софте», они могли бы оказаться еще выше. Интересно. Тут и правда есть над чем подумать», – рассказал Расселл.

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6 комментариев

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Mik mik
Лукавит Жорик. Обида гложет, что не смог пройти Пиастри и что Хэм опять впереди.
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RusSt
Ответ Mik mik
Лукавит Жорик. Обида гложет, что не смог пройти Пиастри и что Хэм опять впереди.
Ну хэм опять впереди чисто из за везения с пит стопом, потенциально тактика джорджа давала ему надежды на хороший финиш он все для этого сделал
+3
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RusSt
Если маки будут реально так хороши то шанс еще будет, вечно третье место Алонсо осталось вакантным, А Оскар конечно хорош быстро вкатывается в машину
+1
0
+1
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xamer 9
Ответ RusSt
Ну хэм опять впереди чисто из за везения с пит стопом, потенциально тактика джорджа давала ему надежды на хороший финиш он все для этого сделал
В защиту сэра у Джорджа в прошлом сезоне таких ситуаций штук 5 было до перерыва.
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RusSt
Ответ xamer 9
В защиту сэра у Джорджа в прошлом сезоне таких ситуаций штук 5 было до перерыва.
Ну так да это нормально. Везение важная составляющая гонок. Просто странно в такой ситуации говорить что он снова выше джорджа и тд. Это была оч сильная гонка для Рассела
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