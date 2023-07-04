Гельмут Марко: «Не исключаю, что «Ред Булл» выиграет все гонки в 2023 году»
Гельмут Марко допускает, что «Ред Булл» выиграет 22 Гран-при из 22 в 2023 году.
«Если от нас ожидают, что мы выиграем все гонки, это практически невозможно.
Но если все так продолжится, я бы этого не исключил», – заявил советник «Ред Булл» после победы Макса Ферстаппена на Гран-при Австрии
Команда из Милтон-Кейнса стала сильнейшей по итогам всех девяти этапов сезона-2023.
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