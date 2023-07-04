Гельмут Марко: «Не исключаю, что «Ред Булл» выиграет все гонки в 2023 году»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Гран-при Австрии Макс Ферстаппен Авто

Гельмут Марко допускает, что «Ред Булл» выиграет 22 Гран-при из 22 в 2023 году.

«Если от нас ожидают, что мы выиграем все гонки, это практически невозможно.

Но если все так продолжится, я бы этого не исключил», – заявил советник «Ред Булл» после победы Макса Ферстаппена на Гран-при Австрии

Команда из Милтон-Кейнса стала сильнейшей по итогам всех девяти этапов сезона-2023.

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5 комментариев

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LetTong
Да он издевается
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FaithDevotion
Сомневаюсь. Даже в 88-м Макларен в режиме берсерка одну гонку не выиграли. Может, Шарлю карма улыбнётся в одной гонке, ну или ещё кто
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Luca di Montezemolo
Да практически невозможно, в Канаде очень Феррари опасались, в Монако Астон, ещё может Уильямс представлять угрозу и Хаас, вот так еле выиграют все гонки сезона всех опасаясь. Короче надо ждать 26 год, ньюи слишком гениален, и топить фиабулл сам себя не будет.
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Виталий ВВАЙ
Ответ LetTong
Да он издевается
Можно, конечно, кинуть мешок цемента под ноги Максу или приглушить двигло, как это шесть лет делал мерс. Но всем и так все ясно.
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