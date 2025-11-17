Тото Вольфф о шансах на Гран-при Лас-Вегаса: «Не стал бы строить ожидания «Мерседеса» на основе результатов прошлого сезона»

Вольфф не считает «Мерседес» фаворитом Гран-при Лас-Вегаса.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф рассказал о том, что не ждет обязательной победы на предстоящем Гран-при Лас-Вегаса только потому, что в прошлом году команда выиграла этот этап.

Вольффа спросили, считает ли он этап в Лас-Вегасе лучшим шансом «Мерседеса» выиграть еще одну гонку до конца нынешнего сезона.

«Ну, я бы изначально сказал, что отличной возможностью был этап на «Сильверстоуне». Мы выиграли в Монреале, а вот в Сильверстоуне нет. И в Спа мы были не слишком конкурентоспособны.

Так что я бы не стал строить ожидания на основе результатов прошлого сезона. Потому что мы уже обжигались на этом.

Например, в Бразилии мы в один год можем доминировать, а на следующий год вообще ни на что не претендовать. Так что я в целом с нетерпением жду начала этапа в Лас-Вегасе, чтобы посмотреть, на что мы будем способны», – рассказал Вольфф.

