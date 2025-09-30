REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября

На финальную пятую гонку сезона REC Гран-при Москвы, которая пройдет в субботу 4 октября на автодроме «Москоу Рейсвей », заявлено рекордное количество участников. Сорок пять экипажей в четырех классах планируют выйти на старт четырехчасового марафона.

В финале в классе GT Light на старт выйдут 18 экипажей. В данной категории наибольшее количество пилотов и экипажей серии. Команды выступают на автомобилях с удельной мощностью до 250 (кг/л.с.) преимущественно марки «БМВ», а также «Мазда», «Мицубиси», «Мини» и «Фольксваген».

Классы GT и GT Pro будут представлены двадцатью двумя экипажами, выступающими на автомобилях марок «Ламборгини», «Порше», «Мерседес», «БМВ» и «Тойота». В классе GT Pro также сформировался устойчивый подзачет GT Pro Touring. Пять экипажей на «туринговой» технике марок «Ауди» и «Сеат» ведут борьбу, как в общем зачете класса, так и между собой. Если количество заявок в подзачете возрастет, организаторы не исключают появление нового «турингового» класса REC уже в 2026 году.

В классе GT (автомобили GT4) победа в серии также будет определена на финале. В итоговой таблице Экипаж № 1 команды SHISHKOIL&YUKA ADV PRO отстает от сегодняшнего лидера- экипажа Capital Racing Team № 13 всего на 15 очков (оба экипажа на «Мерседес» AMG). Также в тройке лидеров экипаж Team Garis №34 на «Тойота» Supra c отставанием от лидера лишь в 25 очков.

В классе GT Pro (автомобили GT3) уверенное лидерство за командой «Искра Моторспорт» № 37. А вот за ней с равным количеством в 180 очков и отставанием в 60 от лидера борьбу будут вести между собой два экипажа: №16 Yadro Motorsport и №013 Capital Racing Team. В составе первого экипажа Виктор Шайтар и Сергей Столяров, второго – Михаил Алешин и Денис Ременяко.

Класс CN Pro на сегодня самый малочисленный в серии, в нем заявлено семь спортпрототипов, из которых на старт финала сезона должны выйти пять. Однако именно эти машины составят главную конкуренцию GT3 («Ламборгини», «Мерседес» и «Порше») в борьбе за лидерство в абсолютном зачете Гран-при Москвы. Накануне заключительного этапа в классе уверенно лидирует № 29 TEAMGARIS.

И если в CN Pro экипаж №29 явный претендент на победу, то в итоговой таблице личного зачета пилот экипажа Константин Терещенко пока отстаёт от Михаила Алешина и Дениса Ременяко (Capital RT №013) на 10 очков. Вслед за Терещенко идут его товарищи по экипажу №29 Константин Захаревский и Станислав Сидорук, уступая еще 10 очков.

Автодром открыт с 12:30, старт в 15:00.