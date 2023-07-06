Алонсо выступит в шлеме, посвященном первому болиду «Астон Мартин» в «Ф-1»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подготовил специальный шлем к Гран-при Великобритании.

«Особенный шлем – особенная гонка. Домашний Гран-при для «Астон Мартин», – написал двукратный чемпион мира, выложив фотографии.

Ливрея отсылает к DBR4 – первому болиду «Астон Мартин» в «Формуле-1». В частности, в верхней части шлема расположено стилизованное изображение руля машины, а номер Фернандо выполнен в соответствующем стиле.

DBR4 участвовал в соревнованиях в 1959 и 1960 годах. После сезона-1960 компания не гонялась в «Ф-1» до 2021-го.

«Астон Мартин» будет использовать особую ливрею на Гран-при Великобритании – в рамках партнерского соглашения с Valvoline

Фото: соцсети Фернандо Алонсо