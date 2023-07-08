Пауло Дибала вручил Ферстаппену приз за поул к Гран-при Великобритании
Футболист «Ромы» Пауло Дибала поздравил пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с пятой поул-позицией подряд.
По окончании квалификации к Гран-при Великобритании чемпион мира по футболу вручил двукратному чемпиону «Формулы-1» мини-шину «Пирелли».
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Фото: соцсети «Формулы-1»
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