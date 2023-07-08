Пауло Дибала вручил Ферстаппену приз за поул к Гран-при Великобритании

Теги Гран-при Великобритании Ред Булл Пирелли Формула-1 Пауло Дибала Макс Ферстаппен Авто

Футболист «Ромы» Пауло Дибала поздравил пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с пятой поул-позицией подряд.

По окончании квалификации к Гран-при Великобритании чемпион мира по футболу вручил двукратному чемпиону «Формулы-1» мини-шину «Пирелли».

Ферстаппен вырвал поул в Великобритании у Норриса

Ферстаппен завоевал 5-й поул подряд

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Фото: соцсети «Формулы-1»

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
интересно, почему именно Дибала
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexus-1990
Ответ Under
интересно, почему именно Дибала
возможно никого более медийного в Сильвере не оказалось ( все на Уимблдоне)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
da her@s@nim
Ответ Under
интересно, почему именно Дибала
Он проезжал мимо, на Уимблдон, и его попросили помочь )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий