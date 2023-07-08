Пауло Дибала вручил Ферстаппену приз за поул к Гран-при Великобритании

Футболист «Ромы» Пауло Дибала поздравил пилота « » с пятой поул-позицией подряд.

По окончании квалификации к чемпион мира по футболу вручил двукратному чемпиону «Формулы-1» мини-шину « ».

Ферстаппен вырвал поул в Великобритании у Норриса

Ферстаппен завоевал 5-й поул подряд

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Фото: соцсети «Формулы-1»