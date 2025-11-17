Эмерсон Фиттипальди о лучшем гонщике «Ф-1» в данный момент: «Это трудно, но я все-таки назову Ферстаппена»

Фиттипальди считает Ферстаппена лучшим действующим гонщиком «Ф-1».

Двукратный чемпион «Формулы-1» Эмерсон Фиттипальди рассказал о том, кого считает лучшим пилотом «Ф-1» в данный момент. При этом бразилец не стал сравнивать гонщиков разных эпох между собой.

«Лучший гонщик «Формулы-1» [прямо сейчас]? Это трудно, но, на мой взгляд, я все-таки назову Макса Ферстаппена . Потому что по технике пилотажа он все-таки немного обходит всех своих соперников. И его выступления впечатляют.

Вообще у каждой эры был свой гонщик. Лично для меня кумиром детства был Фанхио. Для бразильцев еще была важна фигура Чико Лоди, как и для меня. Для всех бразильцев кумиром всегда был Айртон Сенна .

Так что тут очень сложно говорить о том, кто был лучшим, сравнивая гонщиков, которые выступали в разные эры и эпохи «Формулы-1». Была эра доминирования Михаэля Шумахера . Свои эры были у Джеки Стюарта и Джима Кларка. Но Фанхио удавалось превосходно выступать в разные эпохи», – рассказал Фиттипальди.

