«Уильямс» представил особую ливрею для Гран-при Лас-Вегаса

«Уильямс» показал ливрею для гонки в Лас-Вегасе.

Команда «Уильямс » представила особую ливрею, которая будет использовать на ее болидах по ходу гоночного уик-энда в Лас-Вегасе.

Заявляется, что дизайн был создан c помощью системы искусственного интеллекта Rovo – разработки компании Atlassian, которая является титульным спонсором «Уильямса».

