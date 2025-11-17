«Уильямс» представил особую ливрею для Гран-при Лас-Вегаса
«Уильямс» показал ливрею для гонки в Лас-Вегасе.
Команда «Уильямс» представила особую ливрею, которая будет использовать на ее болидах по ходу гоночного уик-энда в Лас-Вегасе.
Заявляется, что дизайн был создан c помощью системы искусственного интеллекта Rovo – разработки компании Atlassian, которая является титульным спонсором «Уильямса».
Норрис теперь точно чемпион «Ф-1»? Вот все сценарии шансов Ферстаппена и Пиастри
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: соцсети «Уильямса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости