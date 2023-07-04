Тото Вольфф: «Для Хэмилтона нет пределов как для гонщика, предпринимателя, политика. «Мерседес» задолжал ему 8-й титул»

Теги Льюис Хэмилтон Стефано Доменикали Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Босс «Мерседеса» Тото Вольфф вернулся к восхвалению Льюиса Хэмилтона.

Контракт с семикратным чемпионом «Формулы-1» истекает в конце сезона-2023, и Вольфф рассчитывает, что сохранит столь «многогранный» актив.

«Безусловно, это самая важная личность в нашем спорте. Это многогранный человек: не только гонщик и чемпион, он выступает за многообразие, за экологию.

Для Льюиса Хэмилтона нет пределов как для гонщика, предпринимателя, политика. Он является одним из наиболее впечатляющих людей, личностей, что я встречал», – сообщил исполнительный директор команды.

Совместное интервью с Вольффом давал руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали, который также поделился мыслями:

«Я согласен, это невероятная личность. В краткосрочной перспективе я бы сказал: «Тото, сделай все возможное, чтобы у него была хорошая машина «Ф-1».

«Мы задолжали ему восьмой титул», – ответил австриец с улыбкой.

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17 комментариев

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alex1382
может это Хээм должен Мерсам за титулы?
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sir_shir
Сколько же тогда в долгах разные команды перед другими гонщиками, кого не осчастливили самовозными титулами
+10
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Grigpar
Ответ alex1382
по моему, даже Путину наши депутаты так не вылизывают, как сейчас это сделал Тотоха
Это уже не просто вылизывание. Тут будто у Вольфа случилось расстройство части мозга отвечающей за фантазии. И понесло.
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alex1382
Ответ Grigpar
Просто фэйспалм.
по моему, даже Путину наши депутаты так не вылизывают, как сейчас это сделал Тотоха
+7
-3
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Grigpar
Просто фэйспалм.
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Lestyv
У меня мёд прямо с экрана телефона полился. Ну противно же уже
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alex1382
Ответ Grigpar
Это уже не просто вылизывание. Тут будто у Вольфа случилось расстройство части мозга отвечающей за фантазии. И понесло.
не знаю кто там в Мерсе руководит, на самом деле
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Дмитрий Литвинов
⇒ Мы задолжали ему восьмой титул

Получается Тото признаёт, что долг за командой Мерседес? Всё, Майкл Маси ничего не крал? Сами ошиблись, не решились позвать на смену шин, ну или за что он там долг чувствует.
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irs118return
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тотоха обновил дно в СМИ
это просто позор какой-то 🤡🤮
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alex8895
У Хэмилтона в контракте явно есть пункт, если нет подиума, то Тото обязательно должен его восхвалять.
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alex8895
Тото Вольфф: Хэмилтон-гонщик, предприниматель, политик...и наконец просто красавец.
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RusSt
А прошлыми шестью вы разве не все долги отдали?
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de_mixx
"Босс Мерседеса» Тото Вольфф вернулся к восхвалению Льюиса Хэмилтона."

это называется "журналистика", не забывайте))
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Сергей Богатырёв
Ответ sir_shir
Сколько же тогда в долгах разные команды перед другими гонщиками, кого не осчастливили самовозными титулами
Много. Просто долги не всегда отдают.
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