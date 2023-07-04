Тото Вольфф: «Для Хэмилтона нет пределов как для гонщика, предпринимателя, политика. «Мерседес» задолжал ему 8-й титул»
Босс «Мерседеса» Тото Вольфф вернулся к восхвалению Льюиса Хэмилтона.
Контракт с семикратным чемпионом «Формулы-1» истекает в конце сезона-2023, и Вольфф рассчитывает, что сохранит столь «многогранный» актив.
«Безусловно, это самая важная личность в нашем спорте. Это многогранный человек: не только гонщик и чемпион, он выступает за многообразие, за экологию.
Для Льюиса Хэмилтона нет пределов как для гонщика, предпринимателя, политика. Он является одним из наиболее впечатляющих людей, личностей, что я встречал», – сообщил исполнительный директор команды.
Совместное интервью с Вольффом давал руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали, который также поделился мыслями:
«Я согласен, это невероятная личность. В краткосрочной перспективе я бы сказал: «Тото, сделай все возможное, чтобы у него была хорошая машина «Ф-1».
«Мы задолжали ему восьмой титул», – ответил австриец с улыбкой.
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Получается Тото признаёт, что долг за командой Мерседес? Всё, Майкл Маси ничего не крал? Сами ошиблись, не решились позвать на смену шин, ну или за что он там долг чувствует.
это просто позор какой-то 🤡🤮
это называется "журналистика", не забывайте))