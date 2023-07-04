Тото Вольфф: «Для Хэмилтона нет пределов как для гонщика, предпринимателя, политика. «Мерседес» задолжал ему 8-й титул»

Босс «Мерседеса» Тото Вольфф вернулся к восхвалению Льюиса Хэмилтона.

Контракт с семикратным чемпионом «Формулы-1» истекает в конце сезона-2023, и Вольфф рассчитывает, что сохранит столь «многогранный» актив.

«Безусловно, это самая важная личность в нашем спорте. Это многогранный человек: не только гонщик и чемпион, он выступает за многообразие, за экологию.

Для Льюиса Хэмилтона нет пределов как для гонщика, предпринимателя, политика. Он является одним из наиболее впечатляющих людей, личностей, что я встречал», – сообщил исполнительный директор команды.

Совместное интервью с Вольффом давал руководитель «Формулы-1» , который также поделился мыслями:

«Я согласен, это невероятная личность. В краткосрочной перспективе я бы сказал: «Тото, сделай все возможное, чтобы у него была хорошая машина «Ф-1».

«Мы задолжали ему восьмой титул», – ответил австриец с улыбкой.

Тото Вольфф о задержке с новым контрактом Хэмилтона: «Это никак не касается денег. Речь идет о будущем»

Что у Льюиса Хэмилтона на заставке? Кадр с празднованием «его величайшей победы за карьеру в «Ф-1»