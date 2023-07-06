«Ф-1» показала черно-золотой болид героя Брэда Питта из нового фильма. Съемки начнутся на Гран-при Великобритании
«Формула-1» показала машину команды «Апекс».
Ливрея выполнена в черном цвете с добавлением золотого.
За этот коллектив будет выступать герой Брэда Питта в новом художественном фильме от Apple. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон является сопродюсером и консультантом ленты.
Съемки начнутся в эти выходные на трассе «Сильверстоун» в рамках Гран-при Великобритании. Как сообщалось раннее, Питт сядет за руль болида с мотором «Формулы-2», созданном «Мерседесом», между официальными сессиями «Ф-1».
Для «Апекса» подготовили боксы. Кадры из паддока Гран-при Великобритании показывают, что Питт будет играть пилота, которого зовут Сонни Хейс. Гонщик будет выступать под номером последнего чемпиона «Феррари» Кими Райкконена (7) и использовать силовые установки «Мерседеса».
Льюис Хэмилтон о новом фильме про «Формулу-1»: «Моя задача – убедиться в том, чтобы картина получилась достоверной»
Брэд Питт проедет в болиде с мотором «Ф-2» в рамках Гран-при Великобритании, но не выступит в гонке из-за отсутствия суперлицензии
Фото: соцсети «Формулы-1»; twitter.com/Varyzia
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