«Ф-1» показала черно-золотой болид героя Брэда Питта из нового фильма. Съемки начнутся на Гран-при Великобритании

Теги Гран-при Великобритании Феррари Кими Райкконен Льюис Хэмилтон Сильверстоун Формула-1 Мерседес Формула-2 Брэд Питт стиль фильмы ливреи Авто

«Формула-1» показала машину команды «Апекс».

Ливрея выполнена в черном цвете с добавлением золотого.

За этот коллектив будет выступать герой Брэда Питта в новом художественном фильме от Apple. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон является сопродюсером и консультантом ленты.

Съемки начнутся в эти выходные на трассе «Сильверстоун» в рамках Гран-при Великобритании. Как сообщалось раннее, Питт сядет за руль болида с мотором «Формулы-2», созданном «Мерседесом», между официальными сессиями «Ф-1».

Для «Апекса» подготовили боксы. Кадры из паддока Гран-при Великобритании показывают, что Питт будет играть пилота, которого зовут Сонни Хейс. Гонщик будет выступать под номером последнего чемпиона «Феррари» Кими Райкконена (7) и использовать силовые установки «Мерседеса».

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Брэд Питт проедет в болиде с мотором «Ф-2» в рамках Гран-при Великобритании, но не выступит в гонке из-за отсутствия суперлицензии

Фото: соцсети «Формулы-1»; twitter.com/Varyzia

24 комментария

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Lestyv
Посимпатичней многих действующих ливрей :)
+15
0
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Ебздрогыч
Похожа на большую батарейку Дюраселл
+12
0
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Maverick_71
Интересно будет этот фильм посмотреть.
+6
0
+6
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Дмитрий Литвинов
Ответ selso99
Единственное, что непонятно, почему не Том Круз, а Брэд Питт.
Том Круз захотел бы научиться управлять болидом на приемлемом уровне, участвовать гонке и это всё снимать.)))
+4
0
+4
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Игорь Горшков
Ну, есть надежда, с таким консультантом и продюсером, что в кадре не будут дёргать кпп, а-ля Форсаж и не будет идиотизма фильма со Сталлоне.
+3
0
+3
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selso99
Ответ Дмитрий Литвинов
Том Круз захотел бы научиться управлять болидом на приемлемом уровне, участвовать гонке и это всё снимать.)))
И случайно обогнал бы Ферстаппена?
+4
-1
+3
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FaithDevotion
О, Лотус вернулся!)
+2
0
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selso99
Единственное, что непонятно, почему не Том Круз, а Брэд Питт.
+2
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Дмитрий Литвинов
Ответ Артём Околович
у этого фильма неплохой режиссер. Косински снял Топ Ган 2 и дело храбрых, так что я жду хорошего фильма
В Топ Гане съёмки отличные, да. Картинка что надо, но сюжет лучше не анализировать.
+1
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FaithDevotion
Ответ Игорь Горшков
вот именно, как забавный, но ожидание было другое, а если отключить голову, то пойдёт :), но кринж
Полностью согласен
+1
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FaithDevotion
Ответ Игорь Горшков
Ну, есть надежда, с таким консультантом и продюсером, что в кадре не будут дёргать кпп, а-ля Форсаж и не будет идиотизма фильма со Сталлоне.
Это не тот фильм, где они без шлемов на дорогах общего пользования гоняли на формульных болидах? Забавный фильмец)
+1
0
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Shady Shady
Ответ Артём Околович
у этого фильма неплохой режиссер. Косински снял Топ Ган 2 и дело храбрых, так что я жду хорошего фильма
Дело храбрых отличный фильм, а вот Топ Ган 2 фуфло , имхо )
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R_RB
Тяжелая артиллерия подключилась к раскрутке Ф-1. Гаубичные залпы яблоками с голливудских холмов)
+1
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Shady Shady
Ответ Maverick_71
Интересно будет этот фильм посмотреть.
Судя по описанию очень похоже на Гонщика со Сталлоне. Поэтому я не завышаю ожидания)
+1
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<~Inter~>
Ответ Артём Околович
у этого фильма неплохой режиссер. Косински снял Топ Ган 2 и дело храбрых, так что я жду хорошего фильма
Главное, чтобы не было чем-то вроде топ ган 2, где пенсионер врывается и спасает весь мир
0
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Артём Околович
Ответ Shady Shady
Судя по описанию очень похоже на Гонщика со Сталлоне. Поэтому я не завышаю ожидания)
у этого фильма неплохой режиссер. Косински снял Топ Ган 2 и дело храбрых, так что я жду хорошего фильма
+1
-1
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Игорь Горшков
Ответ FaithDevotion
Это не тот фильм, где они без шлемов на дорогах общего пользования гоняли на формульных болидах? Забавный фильмец)
вот именно, как забавный, но ожидание было другое, а если отключить голову, то пойдёт :), но кринж
0
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Shady Shady
Ответ FaithDevotion
Это не тот фильм, где они без шлемов на дорогах общего пользования гоняли на формульных болидах? Забавный фильмец)
Да, этот фильмец )
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batterbin
Ответ selso99
Единственное, что непонятно, почему не Том Круз, а Брэд Питт.
Круз, вроде, по мотоциклам больше.
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EAl
Колтон херта снова напишет язвительный комментарий в соцсетях.
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Рнпрл Аари
Превознемогания не избежать)))
+2
-2
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Дмитрий Литвинов
Ответ selso99
И случайно обогнал бы Ферстаппена?
Не исключал бы и такой вариант.)))
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