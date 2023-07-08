Формула-3. Великобритания. Колапинто выиграл 1-ю гонку, Бедрин – 18-й

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Пилот «МП Моторспорт» Франко Колапинто выиграл спринт «Формулы-3» в Сильверстоуне в переменчивых погодных условиях.

Вторым финишировал лидер сезона Габриэль Бортолето из «Трайдента», третье место отстоял Кристиан Мэнселл («Кампос») в борьбе с Кайо Коллетом («Ван Амерсфорт»). Соперник Бортолето Пепе Марти из «Кампоса» завершил заезд десятым, Габриэле Мини («Хайтек») – пятым, Зак О’Салливан – 13-м.

С поула стартовал гонщик «Хайтека» Себастьян Монтойя, который уверенно лидировал, пока не пошел дождь и на трассу не выехала машина безопасности. Большая часть гонщиков решила поменять шины на дождевые и получила преимущество, однако пилоты из топ-10 остались на «сликах» – к концу заезда они вновь оказались быстрее.

В частности, стартовавший 30-м Дино Беганович первым заехал в боксы и был близок к борьбе за подиум, однако завершил заезд 13-м. Представитель «Йенцера» Никита Бедрин также поменял покрышки и стал 18-м.

На рестарте Монтойя опустился в конец второй десятки из-за контакта, но затем поднялся на восьмую строчку.

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