Гельмут Марко не собирается менять Переса: «Чеко занимает 2-е место чемпионате и проводит хорошие гонки. Это отличает его от де Вриса»

Советник « » признал, что нужно в самое ближайшее время постараться улучшить свои выступления в квалификациях.

При этом Марко отметил, что у команды нет намерений менять Переса на другого пилота, учитывая выступления мексиканца в чемпионате в целом.

«Пересу нужно прибавлять в квалификациях. При этом в гонках он обычно смотрится очень сильно – к счастью для него, обгонять на «Сильверстоуне» не так сложно.

Тем не менее, квалификация всегда была его слабым местом. Просто сейчас неудачи стали происходить слишком уж часто. Ему нужно над этим поработать. И мы тоже будем над этим работать, потому что когда один ваш гонщик находится на 1-й позиции, а другой на 16-й – значит у вас что-то не так.

При этом Перес занимает второе место в общем зачете чемпионата и проводит хорошие гонки. Это отличает его от ситуации де . В данный момент у нас нет причин что-либо менять. Более того, нет ни одного свободного гонщика нужного уровня, который мог бы его заменить», – рассказал Марко.

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