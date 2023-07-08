Гельмут Марко не собирается менять Переса: «Чеко занимает 2-е место чемпионате и проводит хорошие гонки. Это отличает его от де Вриса»

Теги Гран-при Великобритании Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Ник де Врис Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко признал, что Серхио Пересу нужно в самое ближайшее время постараться улучшить свои выступления в квалификациях.

При этом Марко отметил, что у команды нет намерений менять Переса на другого пилота, учитывая выступления мексиканца в чемпионате в целом.

«Пересу нужно прибавлять в квалификациях. При этом в гонках он обычно смотрится очень сильно – к счастью для него, обгонять на «Сильверстоуне» не так сложно.

Тем не менее, квалификация всегда была его слабым местом. Просто сейчас неудачи стали происходить слишком уж часто. Ему нужно над этим поработать. И мы тоже будем над этим работать, потому что когда один ваш гонщик находится на 1-й позиции, а другой на 16-й – значит у вас что-то не так.

При этом Перес занимает второе место в общем зачете чемпионата и проводит хорошие гонки. Это отличает его от ситуации де Вриса. В данный момент у нас нет причин что-либо менять. Более того, нет ни одного свободного гонщика нужного уровня, который мог бы его заменить», – рассказал Марко.

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7 комментариев

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<~Inter~>
Один едет на самой быстрой машине, а другой в команде аутсайдере
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Wrister-Killer
Ответ pan_admiral
Так не пойдет. Сайнс сам для себя - претендент на титул и его уже трясет от того что Фуры делают ставку на Эклера несмотря на слитый сезон 21 и лидерство Карлоса в этом сезоне как по очкам так и в квалах
Карлос - отличный гонщик, доморощенный, получит машину и ему дадут какое-то количество гонок на то, чтобы показать себя. Когда он поймет, что просто не вывозит Макса, он будет вынужден соглаиться на 2-3 победы за сезон, десяток подиумов, вице-чемпионства и по итогу достойный отрезок в своей карьере, чем терпеть нытика-напарника, вечно ходящего в подающих надежды и некомпетентный менеджмент с нестабильной машиной.
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pan_admiral
Ответ Wrister-Killer
Это всё пустой бубнёж. Все понимают, что Перес сливает полностью середину сезона и, скорее всего, таким макаром сольет и вторую половину. Вот вам хот тэйк от меня: РБ нужно вернуться к основам и родным пилотам в полном составе. Пусть забирают Сайнса из Феррари, которая пусть продолжает ожидать от Леклера титула до 2040 года, Карлос будет отличным вторым для Макса и спокойно выигрывать гонки, в которых Макс будет лажать (если вообще будет). А Пересу либо заканчивать, либо домой в Заубер вместо Боттаса/Чжоу. Больше никуда не возьмут.
Так не пойдет. Сайнс сам для себя - претендент на титул и его уже трясет от того что Фуры делают ставку на Эклера несмотря на слитый сезон 21 и лидерство Карлоса в этом сезоне как по очкам так и в квалах
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Иван Алейников
Ответ Wrister-Killer
Это всё пустой бубнёж. Все понимают, что Перес сливает полностью середину сезона и, скорее всего, таким макаром сольет и вторую половину. Вот вам хот тэйк от меня: РБ нужно вернуться к основам и родным пилотам в полном составе. Пусть забирают Сайнса из Феррари, которая пусть продолжает ожидать от Леклера титула до 2040 года, Карлос будет отличным вторым для Макса и спокойно выигрывать гонки, в которых Макс будет лажать (если вообще будет). А Пересу либо заканчивать, либо домой в Заубер вместо Боттаса/Чжоу. Больше никуда не возьмут.
А чем он лучше Боттаса??
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Wrister-Killer
Это всё пустой бубнёж. Все понимают, что Перес сливает полностью середину сезона и, скорее всего, таким макаром сольет и вторую половину.

Вот вам хот тэйк от меня: РБ нужно вернуться к основам и родным пилотам в полном составе. Пусть забирают Сайнса из Феррари, которая пусть продолжает ожидать от Леклера титула до 2040 года, Карлос будет отличным вторым для Макса и спокойно выигрывать гонки, в которых Макс будет лажать (если вообще будет).

А Пересу либо заканчивать, либо домой в Заубер вместо Боттаса/Чжоу. Больше никуда не возьмут.
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Павел Аникеев
После этих слов Чеко должен сильно напрячься. Марко никогда просто так о пилотах не говорит.
Если честно, то как рулит доктор, мне начинает импонировать. Много лет просто бесил своими высказываниями и действиями, а сейчас понимаю, что дед делает все правильно, результат достигается.
Но его "подопечным" остается только посочувствовать.
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