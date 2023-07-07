Фредерик Вассер: «Не считаю, что сейчас уже слишком поздно менять моторный регламент-2026»

Руководитель « » считает, что « » должна быть открыта к дополнительным изменениям моторного регламента, который должен вступить в силу с 20265 года.

После первых данных симуляций в команде «Ред Булл» усомнились в целесообразности сохранения выделяемой мотором электрической энергии на уровне 50 процентов, а Макс Ферстаппен, комментируя первый опыт работы на симуляторе, отметил, что ему сильно не понравилась концепция будущих болидов:

«При создании рабочей группы по вопросу регламента предполагалось, что все будут на одной волне относительно того, каким должен быть конечный результат.

Нам приходится делать некоторые предположения, поскольку сейчас нет полного понимания того, каким будет уровень сцепления с трассой у новых болидов на новых шинах, об уровне прижимной силы и лобового сопротивления.

Это значит, что мы должны договориться об общей стратегии. Вероятно, сейчас при разработке нового регламента мы идем по пути сохранения текущего размера шин. И для этого нужно сделать вот это и вот это. При этом в рабочей группе говорят, что изменение скорости новых болидов не должно превышать показатель в 5 процентов относительно нынешней ситуации.

Сегодня мы не достигли желаемого. На мой взгляд, сейчас слишком рано делать какие-либо выводы о новом регламенте, когда мы даже не достигли общего взгляда на вещи.

Опять же, хорошим решением было бы для начала о чем-то договориться, чтобы делать достоверные предположения. Например, договориться о сохранении шин текущего размера, о сохранении DRS, о сохранении общего уровня прижимной силы болидов примерно на текущем уровне.

И после этого нужно понять, за счет чего мы сможем улучшить гонки, зрелищность, а не начинать сразу жаловаться, как происходит сейчас.

Я не считаю, что сейчас уже слишком поздно менять будущий моторный регламент. У нас еще есть время, чтобы все доработать.

Для начала нам нужно договориться о том, каким может быть максимально допустимое изменение скорости болидов – на плюс или минус 10 процентов, например. И уже после этого мы сможем внести небольшие изменения, если какие-то вопросы будут вызывать беспокойство».

Вассер полагает, что даже небольшое изменение в балансе между ДВС и электрической мощностью силовой установки может дать нужный результат:

«Со своей стороны могу сказать, что мы находимся на ранней стадии проекта, рассчитанного на три года. Это достаточно долгий срок, чтобы успеть внести небольшие изменения. И я правда считаю, что даже 5-процентное изменение объема энергии, поступающей от ДВС, даст просто огромную прибавку. Нам не нужно возвращаться на уровень увеличения на 20 процентов».

Лучшие болиды величайшего инженера современной «Ф-1»: машины на 23 чемпионских титула